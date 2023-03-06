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2 часа назад

Что нельзя делать 6 марта в день Тимофея Весновея

Мира Маркина

6 марта православная церковь вспоминает преподобного Тимофея Олимпийского, который, по преданию, мог исцелять людей и изгонять злых духов.

Что нельзя делать 6 марта в день Тимофея Весновея
Фото: unsplashunsplash

А в народе этот день называют Тимофей Весновей, поскольку было подмечено, что в эту дату начинают дуть теплые южные ветра, а значит, весна вступает в свои права.

Что нельзя делать в этот день и о чем расскажут приметы, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 6 марта

  • Обязательно в этот день надо отказаться от алкоголя. Наши предки верили, что в противном случае можно лишиться рассудка. Кроме того, это принесет много несчастий.
  • Нельзя сажать и поливать растения: расти не будут.
  • Оставлять в доме грязь и невымытую посуду тоже не рекомендуется, иначе можно разозлить домового, который начнет пакостить.
  • Вязание и шитье лучше отложить на другой день, иначе есть риск столкнуться с очень непростым выбором.
  • Не стоит подставлять лицо ветру: согласно верованиям, он красоту с лица сдует.

Что можно делать 6 марта

  • Выбросить из дома все ненужное и сломанное, выгнав таким образом из жилища беды и несчастья.
  • Провести время с семьей и друзьями, накрыв богатый стол. Так в дом можно впустить радость и счастье.
  • Побольше быть на свежем воздухе, чтобы укрепить здоровье.
  • Запомнить сон: он сбудется.

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Народные приметы 6 марта

  • По погоде в этот день судили о том, какая будет весна.
  • Воздух на улице сухой — весна теплой будет и закончится быстро.
  • Снегопад в этот день — к скорому теплу.
  • Ласточки в этот день прилетели — совсем тепло скоро станет.
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