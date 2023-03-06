Что нельзя делать 6 марта в день Тимофея Весновея

6 марта православная церковь вспоминает преподобного Тимофея Олимпийского, который, по преданию, мог исцелять людей и изгонять злых духов.

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А в народе этот день называют Тимофей Весновей, поскольку было подмечено, что в эту дату начинают дуть теплые южные ветра, а значит, весна вступает в свои права.

Что нельзя делать в этот день и о чем расскажут приметы, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 6 марта

Обязательно в этот день надо отказаться от алкоголя. Наши предки верили, что в противном случае можно лишиться рассудка. Кроме того, это принесет много несчастий.

Нельзя сажать и поливать растения: расти не будут.

Оставлять в доме грязь и невымытую посуду тоже не рекомендуется, иначе можно разозлить домового, который начнет пакостить.

Вязание и шитье лучше отложить на другой день, иначе есть риск столкнуться с очень непростым выбором.

Не стоит подставлять лицо ветру: согласно верованиям, он красоту с лица сдует.

Что можно делать 6 марта

Выбросить из дома все ненужное и сломанное, выгнав таким образом из жилища беды и несчастья.

Провести время с семьей и друзьями, накрыв богатый стол. Так в дом можно впустить радость и счастье.

Побольше быть на свежем воздухе, чтобы укрепить здоровье.

Запомнить сон: он сбудется.

Народные приметы 6 марта