Что нельзя делать 6 марта в день Тимофея Весновея

6 марта православная церковь вспоминает преподобного Тимофея Олимпийского, который, по преданию, мог исцелять людей и изгонять злых духов.
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А в народе этот день называют Тимофей Весновей, поскольку было подмечено, что в эту дату начинают дуть теплые южные ветра, а значит, весна вступает в свои права.
Что нельзя делать в этот день и о чем расскажут приметы, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 6 марта
- Обязательно в этот день надо отказаться от алкоголя. Наши предки верили, что в противном случае можно лишиться рассудка. Кроме того, это принесет много несчастий.
- Нельзя сажать и поливать растения: расти не будут.
- Оставлять в доме грязь и невымытую посуду тоже не рекомендуется, иначе можно разозлить домового, который начнет пакостить.
- Вязание и шитье лучше отложить на другой день, иначе есть риск столкнуться с очень непростым выбором.
- Не стоит подставлять лицо ветру: согласно верованиям, он красоту с лица сдует.
Что можно делать 6 марта
- Выбросить из дома все ненужное и сломанное, выгнав таким образом из жилища беды и несчастья.
- Провести время с семьей и друзьями, накрыв богатый стол. Так в дом можно впустить радость и счастье.
- Побольше быть на свежем воздухе, чтобы укрепить здоровье.
- Запомнить сон: он сбудется.
Народные приметы 6 марта
- По погоде в этот день судили о том, какая будет весна.
- Воздух на улице сухой — весна теплой будет и закончится быстро.
- Снегопад в этот день — к скорому теплу.
- Ласточки в этот день прилетели — совсем тепло скоро станет.