Мужчина выиграл 51 млн рублей, но потерял лотерейный билет

Австралиец из города Даббо, штат Новый Южный Уэльс, выиграл в лотерею миллион австралийских долларов (51 миллион рублей). Но вскоре обнаружил пропажу счастливого талона. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина признался, что регулярно играет на протяжении последних нескольких лет. Однако такой куш он сорвал впервые. Прежде ему удавалось выиграть максимум тысячу австрийских долларов (50,8 тысячи рублей).
Неудивительно, что он был вне себя от радости, когда узнал, что на него обрушился один из четырех джекпотов. Собравшись забрать свой выигрыш, мужчина обнаружил пропажу лотерейного билета и подключил всех членов семьи к его поискам.
«Можете верить, можете не верить, но я потерял билет. Я везде искал его. Оказалось, все это время он лежал у меня в кошельке! Я не могу поверить в это!» — поделился он, добавив, что планирует на эти деньги съездить в путешествие с возлюбленной, а часть средств отдать детям.
Ранее мы писали о том, что американец купил шесть лотерейных билетов и шесть раз выиграл.