Мужчина выиграл 51 млн рублей, но потерял лотерейный билет

«Можете верить, можете не верить, но я потерял билет. Я везде искал его. Оказалось, все это время он лежал у меня в кошельке! Я не могу поверить в это!» — поделился он, добавив, что планирует на эти деньги съездить в путешествие с возлюбленной, а часть средств отдать детям.