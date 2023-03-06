В русском языке закрепили написание трех новых слов

Институт русского языка Российской академии наук (ИРЯ РАН) инициировал внесение трех слов в орфографический словарь. Соответствующая новость появилась на портале «Академос».

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Новичками в словаре нормативного написания стали «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация». Напомним, последний раз расширение списка произошло осенью 2022 года. Тогда в словаре оказались «бумеры», «покерфейс», «шаверма» – всего 151 слово.

На сегодняшний день в орфографическом словаре ИРЯ РАН содержится 200 тысяч слов, имен собственных и первых частей слов.