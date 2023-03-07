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2 часа назад

Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта

Мира Маркина

Православная церковь 7 марта чтит память христианского мученика, святого Маврикия. Поэтому в народе день прозвали Маврикиевым. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта
Фото: «Легенда о св. Маврикии», Эль Греко/ wikipedia.org«Легенда о св. Маврикии», Эль Греко/ wikipedia.org

Наши предки верили, что 7 марта муж с женой, которые прожили в браке меньше одного года, не должны спать раздельно. Если разлучиться и провести ночь в разных постелях, супруги могут скоро развестись.

Плохой приметой в Маврикиев день считалось зажигать свечи — к нежданным проблемам. Не стоит заниматься и рукоделием. Поверья гласят, что безобидное хобби может привести к большому обману.

Еще один запрет, в который верили наши предки, — 7 марта ни в коем случае нельзя вытираться чужим полотенцем. Если его нарушить, можно притянуть к себе чужие болезни.

Отложить на другой день лучше и мелкую работу, которая требует сосредоточенности. Согласно приметам, это может привести к проблемам с глазами или внезапному предательству того, от кого этого не ожидаешь.

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Женщине же нельзя в Маврикиев день показывать на пролетающую ласточку пальцем, иначе она растеряет всю свою красоту, а еще не стоит гладить и стирать, чтобы не навлечь на себя бытовые проблемы.

Если вы первыми увидели стаю птиц, вернувшуюся из теплых краев, весь год будет счастливым. Чистое небо 7 марта — к ухудшению погоды, а холод — к дождливому лету.

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