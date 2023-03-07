Кем на самом деле была «черная вдова» Белль Ганнесс

На что только не идут люди ради денег, некоторых не останавливает даже убийство близких. На что была способна ради безбедной жизни загадочная эмигрантка Белль Ганнесс, рассказываем в материале «Рамблера».

Фото: LAPORTE COUNTY HISTORICAL SOCIETY LAPORTE COUNTY HISTORICAL SOCIETY

С чего все начиналось?

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Белль Ганнесс родилась в XIX веке в Норвегии, в коммуне Сельбу. При рождении девочку назвали Брунгильдой Полсдоттер Стошетт, она была младшей из восьми детей в бедной семье каменщика. Белль не собиралась жить так же, как ее родители, и при первой возможности отправилась в Америку.

В 1884 году в Чикаго Белль нашла себе первого мужа, своего земляка — Мэдса Соренсена. Через два года после свадьбы супруги открыли кондитерский магазин, но бизнес не приносил ожидаемого дохода. Не прошло и года, как магазинчик сгорел, а Соренсены получили выплаты по страховке. В 1900 муж Белль погиб. Один из врачей заподозрил отравление стрихнином, но семейный доктор отверг эту гипотезу. Официальной причиной смерти был признан сердечный приступ. Белль в очередной раз получила страховые выплаты и купила на них ферму в штате Индиана.

В 1902 года женщина во второй раз вышла замуж — ее избранником стал вдовец Питер Ганнесс. Спустя неделю после церемонии трагически скончалась дочь Ганнесса, оставшись наедине со своей мачехой. А в декабре (через девять месяцев после заключения брака) умер и сам Питер. За супруга Белль получила 3000 долларов (на тот момент это были огромные деньги). Правда, местные жители начали подозревать неладное: они не верили, что на Питера упал тяжелый кухонный прибор для изготовления колбасы (именно этой версии придерживалась его супруга).

Какой еще способ обогащения придумала Белль Ганнесс?

После смерти второго супруга женщина дала объявление в газету, где написала, что готова встретиться с джентльменом с серьезными намерениями создать семью. На объявление откликнулись сразу несколько кавалеров — многие навещали Белль на ее ферме, где она почти сразу рассказывала гостям о закладной на дом и предлагала потенциальным женихам доказать серьезность их намерений, дав ей взаймы. Так она выманила у доверчивых мужчин солидную сумму денег. Правда, никому из ее ухажеров не суждено было покинуть ее ферму.

В 1908 году Белль Ганнесс наняла для помощи по хозяйству рабочего по имени Рэй Лэмпфир. Мужчина страстно влюбился в хозяйку и, по слухам, готов был ради нее пойти на любое преступление. Правда, он был слишком ревнив, и через некоторое время Ганнесс уволила его, заявив во всеуслышание, что рабочий угрожал сжечь ее дом вместе с ней. Спустя некоторое время дом заполыхал. Из огня никому не удалось выбраться: тела детей от прошлых браков Белль были найдены в кроватях, а в спальне хозяйки нашли труп женщины без головы. Коронеры пришли к выводу, что останки не могли принадлежать владелице дома. Однако после в полиции пересмотрели свое решение и, опираясь на заключение стоматолога, пришли к выводу, что Ганнесс все-таки погибла в том пожаре.

LAPORTE COUNTY HISTORICAL SOCIETY

Исследуя окрестности, полицейские обратили внимание на углубления в земле на месте загона со свиньями. Принявшись копать, они обнаружили около сорока тел взрослых и детей, спрятанных под землей в разных частях фермы. Многие из них опознали — это были те самые женихи, которые откликнулись на объявление Ганнесс.

Что было потом?

Рэя Лэмпфира приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство Белль Ганнесс. Он признался, что знал о преступлениях возлюбленной (и даже помогал ей их совершать) и клялся, что она инсценировала свою смерть. Рэй также рассказал, как она приглашала мужчин в свой дом, готовила им ужин и угощала отравленным кофе. После Белль сносила тела в подвал, разделывала, а останки скармливала свиньям или хоронила в их загоне.