Что было бы, если бы все страны мира производили собственные продукты питания

Способны ли сегодня все страны в мире производить на национальном уровне все продукты питания? Оказывается, не совсем. Точнее, утвердительный ответ на этот вопрос возможен не для всех стран.

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По словам учёного из Лейденского университета и главного автора нового исследования Николя Наварре, 90% людей в мире могли бы жить в странах, которые бы сами производили всего продукты питания. Это стало бы возможным благодаря повышению урожайности, сокращению пищевых отходов, изменению моделей потребления.

У производства продуктов питания на национальном уровне есть множество преимуществ. Среди них - сокращение транспортных расходов, снижение углеродного следа большинства сельскохозяйственных культур.

В научной статье, опубликованной в журнале One Earth, отмечается, что примерно 50% населения мира не могут полагаться только на пищу, которая производится на национальном уровне. Среди этих стран, например, Нидерланды. К примеру, в этой стране невозможно производство кормов для крупного рогатого скота, сои, зерна. И самый быстрый способ решить эту проблему и перестать зависеть от других стран - сократить потребление мяса до одного раза в неделю.