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1 час назад

Что было бы, если бы все страны мира производили собственные продукты питания

Ferra.ru

Способны ли сегодня все страны в мире производить на национальном уровне все продукты питания? Оказывается, не совсем. Точнее, утвердительный ответ на этот вопрос возможен не для всех стран.

Что было бы, если бы все страны мира производили собственные продукты питания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам учёного из Лейденского университета и главного автора нового исследования Николя Наварре, 90% людей в мире могли бы жить в странах, которые бы сами производили всего продукты питания. Это стало бы возможным благодаря повышению урожайности, сокращению пищевых отходов, изменению моделей потребления.

У производства продуктов питания на национальном уровне есть множество преимуществ. Среди них - сокращение транспортных расходов, снижение углеродного следа большинства сельскохозяйственных культур.

В научной статье, опубликованной в журнале One Earth, отмечается, что примерно 50% населения мира не могут полагаться только на пищу, которая производится на национальном уровне. Среди этих стран, например, Нидерланды. К примеру, в этой стране невозможно производство кормов для крупного рогатого скота, сои, зерна. И самый быстрый способ решить эту проблему и перестать зависеть от других стран - сократить потребление мяса до одного раза в неделю.

Страны в целом должны стремиться к независимости в плане продуктов питания. Если они будут производиться в рамках каждой страны, то полки магазинов будут заполнены даже в том случае, если разразится новая пандемия.

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