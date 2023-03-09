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1 час назад

Мини-пиг и все о нем: что нужно знать тем, кто хочет завести карликовую свинью

Провинция.ру

Карликовые свиньи или мини-пиги - очень необычные домашние животные. Человек с розовым питомцем на поводке или под мышкой обязательно привлечет к себе внимание. Но прежде чем заводить задорную свинку, нужно знать несколько нюансов. Основная проблема с мини-пигами в том, что никто не может прогнозировать, насколько они будут маленькими.

Мини-пиг: что нужно знать тем, кто хочет завести карликовую свинью
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Многие мини-поросята вырастают в огромных свиней. Например, отдельные «карликовые» особи способны набирать в среднем до 50-80 кг, а некоторые- и все сто килограммов. Исключение – микро-пиги, их масса не превышает 30 килограммов. Но и это довольно-таки тяжелая животинка, которую не поносишь на руках. Если заводчики говорят, что мини-пиг всегда будет весить 3-4 килограмма, то это неправда.

Также нужно знать, как достигается карликовость свиней. Заводчики часто морят животных голодом. Из-за нехватки важных элементов развитие хрюшек замедляется. В первую очередь у них страдает костная система. Впоследствии это приведет к изменению внутренних органов, к серьезным проблемам со здоровьем в целом, которые придется решать владельцу. Также не брезгуют недобросовестные заводчики близкородственным скрещиванием, потому что одним из недостатков родившегося поросенка может быть аномальная карликовость, которой и добиваются продавцы. При этом у свиньи может быть нарушение пропорций при формировании скелета. В дополнение к такому поросенку идет букет различных заболеваний.

Нужно понимать, что мини-пиг – специфическое животное. Они требуют к себе особенного внимания, потому что громко визжат, специфически и не всегда приятно пахнут.

Мини-пигам нужно обрезать копыта. Самостоятельно этого лучше не делать, специалистов ветеринаров в этом вопросе тоже немного. Их твердые копытца будут издавать цокающие звуки по полу.

У мини-пига не потеет тело, а только пятачок, поэтому от него может появляться запах. Пятачок необходимо протирать салфетками.

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