Что нельзя делать 9 марта в Иванов день

9 марта православная церковь празднует Обретение Иоанна Крестителя, а в народе этот праздник получил название Иванов день.

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На Руси заметили, что в этот день птицы возвращаются из теплых краев и начинают вить гнезда.

На какие еще приметы обращают внимание в эту дату и что стараются не делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 9 марта

Женщины в этот день не стирали белье, опасаясь, что это может напугать прилетевших птиц и они улетят обратно. А это, согласно поверьям, грозило обернуться неурожаем.

Откажитесь от идеи походить в этот день по сугробам: предки верили, что если это сделать, в делах удачи не будет.

Наши предки старались в Иванов день не ложиться спать рано, считая, что в дом может пробраться нечисть и напугать детей.

Нельзя в этот день пить алкоголь, иначе на семью обрушатся неприятности.

Девушкам не стоит заплетать волосы — счастье обойдет стороной.

Нельзя готовить блюда из птицы, согласно верованиям, удачи не будет.

Разжигать костры в этот день тоже не стоит, поскольку это может привести к разладу в семье и серьезным ссорам.

Что можно делать 9 марта

Развесить кормушки для птиц. Это, согласно поверьям, привлечет в семью радость и счастье.

Сходить на рыбалку: улов будет хорошим.

Привести в порядок дом — это привлечет успех и достаток.



Народные приметы 9 марта