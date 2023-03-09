Что нельзя делать 9 марта в Иванов день

9 марта православная церковь празднует Обретение Иоанна Крестителя, а в народе этот праздник получил название Иванов день.
Фото: unsplashunsplash
На Руси заметили, что в этот день птицы возвращаются из теплых краев и начинают вить гнезда.
На какие еще приметы обращают внимание в эту дату и что стараются не делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 9 марта
- Женщины в этот день не стирали белье, опасаясь, что это может напугать прилетевших птиц и они улетят обратно. А это, согласно поверьям, грозило обернуться неурожаем.
- Откажитесь от идеи походить в этот день по сугробам: предки верили, что если это сделать, в делах удачи не будет.
- Наши предки старались в Иванов день не ложиться спать рано, считая, что в дом может пробраться нечисть и напугать детей.
- Нельзя в этот день пить алкоголь, иначе на семью обрушатся неприятности.
- Девушкам не стоит заплетать волосы — счастье обойдет стороной.
- Нельзя готовить блюда из птицы, согласно верованиям, удачи не будет.
- Разжигать костры в этот день тоже не стоит, поскольку это может привести к разладу в семье и серьезным ссорам.
Что можно делать 9 марта
- Развесить кормушки для птиц. Это, согласно поверьям, привлечет в семью радость и счастье.
- Сходить на рыбалку: улов будет хорошим.
- Привести в порядок дом — это привлечет успех и достаток.
Народные приметы 9 марта
- Увидеть жаворонка или аиста — к счастью
- Услышать стук дятла — к поздней весне.
- Ласточки в этот день вернулись — лето будет плодородным, а весна ранней.
- Ворон к дому прилетел — жди беды.
- Солнечная погода в Иванов день обещает раннюю весну.