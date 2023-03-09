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42 минуты назад

Что нельзя делать 9 марта в Иванов день

Мира Маркина

9 марта православная церковь празднует Обретение Иоанна Крестителя, а в народе этот праздник получил название Иванов день.

Что нельзя делать 9 марта в Иванов день
Фото: unsplashunsplash

На Руси заметили, что в этот день птицы возвращаются из теплых краев и начинают вить гнезда.

На какие еще приметы обращают внимание в эту дату и что стараются не делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 9 марта

  • Женщины в этот день не стирали белье, опасаясь, что это может напугать прилетевших птиц и они улетят обратно. А это, согласно поверьям, грозило обернуться неурожаем.
  • Откажитесь от идеи походить в этот день по сугробам: предки верили, что если это сделать, в делах удачи не будет.
  • Наши предки старались в Иванов день не ложиться спать рано, считая, что в дом может пробраться нечисть и напугать детей.
  • Нельзя в этот день пить алкоголь, иначе на семью обрушатся неприятности.
  • Девушкам не стоит заплетать волосы — счастье обойдет стороной.
  • Нельзя готовить блюда из птицы, согласно верованиям, удачи не будет.
  • Разжигать костры в этот день тоже не стоит, поскольку это может привести к разладу в семье и серьезным ссорам.

Что можно делать 9 марта

  • Развесить кормушки для птиц. Это, согласно поверьям, привлечет в семью радость и счастье.
  • Сходить на рыбалку: улов будет хорошим.
  • Привести в порядок дом — это привлечет успех и достаток.

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Народные приметы 9 марта

  • Увидеть жаворонка или аиста — к счастью
  • Услышать стук дятла — к поздней весне.
  • Ласточки в этот день вернулись — лето будет плодородным, а весна ранней.
  • Ворон к дому прилетел — жди беды.
  • Солнечная погода в Иванов день обещает раннюю весну.
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