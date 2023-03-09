Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+2° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
21 минуту назад

Неизлечимо больная женщина сыграла свадьбу в больнице

Lenta.ru

34-летняя жительница английского города Бирмингем, Великобритания, Лейси О'Дрисколл сыграла свадьбу в больнице из-за неизлечимого заболевания. Об этом сообщает Birmingham Live.

Неизлечимо больная женщина сыграла свадьбу в больнице
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В начале 2023 года женщина узнала, что больна раком желудка, и врачи уже не смогут ей помочь. Спустя месяц, в день святого Валентина, Кайл Пейдж, ее партнер и отец ее троих детей, сделал ей предложение. Она ответила согласием.

Организацию церемонии бракосочетания взяли на себя медсестры больницы, где лежала Лейси. Всего за три дня им удалось подобрать красивое платье для невесты и костюм для жениха, найти выездного регистратора, заказать торты и воздушные шары и даже самостоятельно сделать конфетти. Брак Лейси и Кайла благословлял больничный капеллан.

Церемония прошла в окружении родных и близких молодоженов, а также персонала больницы. «Медсестры проделали потрясающую работу. Я невероятно благодарна им за прекрасный день, который они смогли организовать за такой короткий промежуток времени. Спасибо вам», — говорит Лейси.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина устроил свадьбу в стиле Диснейленда для умирающей от рака возлюбленной. Женщине требовалось постоянное наблюдение врачей, поэтому свадьбу пришлось организовать прямо в больнице.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий