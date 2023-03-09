Неизлечимо больная женщина сыграла свадьбу в больнице

34-летняя жительница английского города Бирмингем, Великобритания, Лейси О'Дрисколл сыграла свадьбу в больнице из-за неизлечимого заболевания. Об этом сообщает Birmingham Live.

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В начале 2023 года женщина узнала, что больна раком желудка, и врачи уже не смогут ей помочь. Спустя месяц, в день святого Валентина, Кайл Пейдж, ее партнер и отец ее троих детей, сделал ей предложение. Она ответила согласием.

Организацию церемонии бракосочетания взяли на себя медсестры больницы, где лежала Лейси. Всего за три дня им удалось подобрать красивое платье для невесты и костюм для жениха, найти выездного регистратора, заказать торты и воздушные шары и даже самостоятельно сделать конфетти. Брак Лейси и Кайла благословлял больничный капеллан.

Церемония прошла в окружении родных и близких молодоженов, а также персонала больницы. «Медсестры проделали потрясающую работу. Я невероятно благодарна им за прекрасный день, который они смогли организовать за такой короткий промежуток времени. Спасибо вам», — говорит Лейси.