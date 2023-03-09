5 фактов дня: зачем свистят сурки и как сахар заживляет раны

Человек ежедневно может открывать для себя что-то новое, то, о чем раньше и не подозревал.

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«Рамблер» помогает постигать этот мир и делится новыми фактами о нем.

Возможно, некоторые из этих фактов вас удивят.

Эйфелеву башню красят каждые семь лет

Символ Парижа покрыт несколькими слоями запатентованной специальной коричневой краски, которую обновляют каждые семь лет, чтобы металл не ржавел. На всю башню уходит около 57 тонн краски. Кстати, в XX веке цвет Эйфелевой башни менялся минимум два раза: в 1907 году она была желто-коричневой, а в 1954 году к коричневому оттенку добавили красный.

Сурки умеют свистеть

Эти маленькие животные издают пронзительный свист, заметив поблизости хищника. Это предупреждает всех находящихся поблизости сурков об опасности, чтобы они успели спрятаться в своих норах.

Сахар заживляет раны

Если, порезавшись, посыпать рану сахаром (а лучше сахарной пудрой), процесс заживления пойдет быстрее, а боль уменьшится. Это происходит потому, что сахар вытягивает из раны всю жидкость, а значит, в ней не смогут размножаться бактерии. Это положительно влияет на процесс регенерации, и рана затягивается быстрее.

Пингвины дарят самкам камни

Самцы пингвинов, выбирая себе даму сердца, дарят ей небольшой камушек. Если самка принимает подарок, она кладет его в свое гнездо. С этого момента эти пингвины считаются парой.

Люди с возрастом теряют вкус