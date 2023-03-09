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1 час назад

5 фактов дня: зачем свистят сурки и как сахар заживляет раны

Мария Кимакович

Человек ежедневно может открывать для себя что-то новое, то, о чем раньше и не подозревал.

5 фактов дня: зачем свистят сурки и как сахар заживляет раны
Фото: unsplashunsplash

«Рамблер» помогает постигать этот мир и делится новыми фактами о нем.

Возможно, некоторые из этих фактов вас удивят.

Эйфелеву башню красят каждые семь лет

Символ Парижа покрыт несколькими слоями запатентованной специальной коричневой краски, которую обновляют каждые семь лет, чтобы металл не ржавел. На всю башню уходит около 57 тонн краски. Кстати, в XX веке цвет Эйфелевой башни менялся минимум два раза: в 1907 году она была желто-коричневой, а в 1954 году к коричневому оттенку добавили красный.

Сурки умеют свистеть

Эти маленькие животные издают пронзительный свист, заметив поблизости хищника. Это предупреждает всех находящихся поблизости сурков об опасности, чтобы они успели спрятаться в своих норах.

Сахар заживляет раны

Если, порезавшись, посыпать рану сахаром (а лучше сахарной пудрой), процесс заживления пойдет быстрее, а боль уменьшится. Это происходит потому, что сахар вытягивает из раны всю жидкость, а значит, в ней не смогут размножаться бактерии. Это положительно влияет на процесс регенерации, и рана затягивается быстрее.

Пингвины дарят самкам камни

Самцы пингвинов, выбирая себе даму сердца, дарят ей небольшой камушек. Если самка принимает подарок, она кладет его в свое гнездо. С этого момента эти пингвины считаются парой.

5 фактов дня: странное хобби короля Карла III и рекорд курицы

Люди с возрастом теряют вкус

Человек к 60-ти годам начинает хуже различать вкус кислых, соленых, сладких и горьких продуктов. Это происходит потому, что со временем люди теряют почти половину своих вкусовых рецепторов.

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