5 фактов дня: почему фламинго розовые и что помнят лошади

Каждый день у нас есть возможность узнать что-то новое о мире вокруг. И сделать это можно вне зависимости от вашего багажа знаний. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые помогут расширить кругозор.

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Сон муравьев

Муравьев не зря называют тружениками. Эти насекомые никогда не спят. Они "отдыхают" по восемь минут два раза в день. Самый долгий отдых положен королеве муравьев – она спит 1,5 часа.

Лошадиная память

Лошади обладают великолепной памятью. Эти животные способны помнить вещи и людей, которых встречали в прошлом, а также навыки, которыми они владели несколько лет назад.

Размер Юпитера

Самая крупная планета Солнечной системы – Юпитер. Юпитер настолько огромен, что может вместить в себя тысячу планет размером с Землю.

Розовые фламинго

Фламинго неспроста имеют такой любопытный цвет. Он возникает у птиц из-за водорослей, диатомеи и мелких ракообразных, которых потребляют фламинго и которые богаты каротином.

Болевой порог и сон