5 фактов дня: почему фламинго розовые и что помнят лошади

Каждый день у нас есть возможность узнать что-то новое о мире вокруг. И сделать это можно вне зависимости от вашего багажа знаний. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые помогут расширить кругозор.
Муравьев не зря называют тружениками. Эти насекомые никогда не спят. Они "отдыхают" по восемь минут два раза в день. Самый долгий отдых положен королеве муравьев – она спит 1,5 часа.
Лошади обладают великолепной памятью. Эти животные способны помнить вещи и людей, которых встречали в прошлом, а также навыки, которыми они владели несколько лет назад.
Самая крупная планета Солнечной системы – Юпитер. Юпитер настолько огромен, что может вместить в себя тысячу планет размером с Землю.
Фламинго неспроста имеют такой любопытный цвет. Он возникает у птиц из-за водорослей, диатомеи и мелких ракообразных, которых потребляют фламинго и которые богаты каротином.
Недостаток сна вредит здоровью, но вместе с тем уменьшает болевой порог. Ученые установили, что недосып снижает чувствительность человека к боли.