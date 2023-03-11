Порфирий Поздний: что нельзя делать 11 марта

Православная церковь 11 марта чтит память святого Порфирия, который был монахом одного из монастырей Нитрийской пустыни в Египте, а затем посвятил свою жизнь строительству храмов.

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В народе его прозвали Порфирием Поздним из-за переменчивой погоды в марте. "Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя — обманет", — говорили наши предки. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Поверья гласят, что 11 марта мужчинам не стоит знакомиться с девушками и женщинами, в особенности очень красивыми. На Руси верили, что в этот день в них может вселиться кикимора, которая вскружит мужчине голову, соблазнит и заберет все его силы.

Нельзя сегодня и оставлять пустые кружки на столе. Согласно приметам, из-за этого Домовой может разозлиться на хозяев и начать доставлять им проблемы.

Еще один запрет касается узлов. На Порфирия Позднего не стоит их завязывать, так как это может быть предвестником серьезных проблем с деньгами. Еще считалось плохой приметой брать в руки веревку в этот день, иначе можно навлечь на кого-либо из родственников смерть.