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3 часа назад

Тарас Бессонный: что нельзя делать 10 марта

Мария Каткова

10 марта в народном календаре отмечается народный праздник день Тараса Бессонного. В этот день православные христиане чтут память патриарха Тарасия Константинопольского.

Тарас Бессонный: что нельзя делать 10 марта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Наши предки верили, что в этот день болезнь может проникнуть в тело, пока человек спит, поэтому нужно было ложиться спать только после захода солнца, а вставать перед рассветом. Эта дата была тесно сопряжена с лечением различных болезней. Считалось, что если начать лечение 10 марта, то человек непременно исцелится.

В эту дату нужно было убрать дом. Считалось, что если человек выметет весь сор из избы, то освободит место для денежной энергии. Также сегодня нужно много отдавать и помогать, и чем серьезнее будет ваша помощь, тем больше благополучия к вам вернется.

Что нельзя делать 10 марта

В этот день запрещалось заниматься рукоделием, иначе можно навлечь на себя серьезные заболевания. Проблемами со здоровьем может обернуться отказ в помощи кому-либо. Если к вам подошел на улице нищий, не прогоняйте его, а купите ему еды.

Запрещено отдавать кому-то свои старые вещи или выбрасывать их. Даже если вам это не нужно, стоит отложить эту вещь до завтра, а уже потом решать, что с ней делать.

Почему нельзя есть перед зеркалом

Старайтесь не пускать в дом незваных гостей, особенно незнакомых людей. В старину верили, что таким образом в дом проникают злые духи.

Народные приметы на 10 марта

  • Теплая погода сегодня предвещает солнечное летом
  • Услышали стук дятла — весна придет поздно
  • Если снег начал таять, ждите половодье
  • Снег в этот день говорит о том, что перед Пасхой будет холодно
  • Птицы, купающиеся в лужах, предрекают скорое тепло
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