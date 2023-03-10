Единственные представители фауны, которые не умирают от старости

Эти представители фауны никогда не стареют, не теряют аппетит, способность к размножению и всегда полны энергии.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

Читайте в материале "Рамблера" об особенностях омаров.

Конечно, омары могут умереть по совершенно разным причинам, например, от болезни, хищников и многого другого, но никак не от старости. Дело в то, что природа наделила этих представителей фауны способностью восстанавливать теломеры, которые, в том числе, связаны с процессами старения. Теломеры находятся на концах хромосом и защищают их и весь организм от изнашивания.

Из-за своего постоянно растущего тела омары перерастают свои экзоскелетные жилища. Поэтому им приходится избавляться от старых и отращивать новые. На весь этот процесс омары тратят большое количество энергии. Когда омар достигает определенного размера, он же не может потреблять достаточно калорий, чтобы построить необходимый ему панцирь. Поэтому зачастую эти представители фауны умирают от истощения.