Девушка раскрыла племяннице правду о Санте и поругалась с семьей

Пользовательница Reddit под ником Aitathrowaway5478 рассказала, как раскрыла своей 13-летней племяннице правду, которую тщательно скрывали остальные члены семьи. Она сообщила девочке, что Санта Клаус ненастоящий, из-за чего родственники поругались с ней.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста рассказала, что на прошлое Рождество была в гостях у брата и его жены. Их 13-летняя дочь все время повторяла, что очень ждет визита Санта Клауса, и пыталась угадать, в какой стране он находится.

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«У нее нет младших братьев и сестер, так что она не говорила это ради чьего-то блага. Она умная девочка, она хорошо учится в школе и, насколько мне известно, у нее нет задержек в развитии. По какой-то причине она просто продолжает верить в Санту в 13 лет», — поделилась девушка.

Девушка добавила, что родители ее племянницы не видели в этом никакой проблемы. По их мнению, вера в Санту поощряет в их дочери стремление хорошо вести себя. Кроме того, по словам рассказчицы, они не хотели говорить девочке правду, чтобы не «разрушать магию» Рождества.

После визита к родственникам героиня истории задумалась о том, что ее племянница рискует столкнуться с проблемами в школе из-за веры в Санту. Рассказчица сочла, что девочка может стать жертвой буллинга, если информация об этом всплывет, и решила, что лучше ей узнать, что Санта Клауса не существует, от тети, а не от злых одноклассников.

Около недели назад она раскрыла племяннице правду о Санте. Девушка уточнила, что постаралась сделать это как можно мягче: она объяснила, что Санта Клаус олицетворяет собой дух Рождества, однако человека, который летал бы на оленях и разносил детям подарки, не существует.

Девочка слушала рассказ тети со слезами на глазах, но на следующий день поблагодарила ее за правду. Однако ее родители отнеслись к поступку рассказчицы совершенно иначе. Они разозлились на героиню истории и перестали с ней разговаривать.

Тем не менее в комментариях на Reddit большинство пользователей поддержали рассказчицу. Некоторые сочли, что родители девочки использовали ложь о Санте, чтобы манипулировать ребенком. «Моя двоюродная сестра пошла в старшую школу, веря, что Санта Клаус существует. Над ней издевались», — рассказал один комментатор. Некоторые добавили, что теперь рассказчица стала для племянницы тем человеком, которому можно будет доверить то, что она не стала бы рассказывать родителям.