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33 минуты назад

День Василия Капельника: что нельзя делать 13 марта

Мира Маркина

Православная церковь и верующие 13 марта чтят память Василия Исповедника. В народном календаре этот праздник именовали днем Василия Капельника.

День Василия Капельника: что нельзя делать 13 марта
Фото: UnsplashUnsplash

Такое название этот день получил благодаря слишком переменчивой погоде. Зачастую 13 марта на улицах было много воды и повсюду была слышна весенняя капель.

В день Василия Капельника наши предки старались как можно больше времени проводить вне дома – дышать свежим воздухом, гулять в лесу. Домой с прогулок приносили сосновые ветви, тк верили, что они помогут принести здоровье всей семье.

Одинокие девушки имели свою традицию 13 марта – они пекли с вечера калачи, а на утро съедали их. Такой ритуал, согласно поверьям, должен был приблизить встречу со своим суженым.

В этот день запрещалось:

  • Вычищать в доме полы. Плохой приметой считалось мыть полы или подметать, чтобы не вымести из дома удачу и счастье.
  • Ругаться, строить козни за спиной или злиться на кого-то. Этот день было важно провести в ладу с окружающими, в противном случае весь год можно было прожить в спорах и брани.
  • Не планировать серьезных дел, ремонта или устраиваться на новую работу. В такой день запланированные начинания вряд ли смогли бы увенчаться успехом.
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