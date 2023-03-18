Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

5 фактов дня: размер Гранд-Каньона и французские поросята

Мира Маркина

Каждый новый день – отличная возможность расширить кругозор. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые будут интересны как ребенку, так и взрослому человеку.

5 фактов дня: размер Гранд-Каньона и французские поросята
Фото: UnsplashUnsplash

Размер Гранд-Каньона

Гранд-Каньон, расположенный в штате Аризона, США, простирается на 446 километров. Ширина каньона колеблется от 6 до 29 километров, а его глубина достигает 1,8 километров. Гранд-Каньон может вместить около 900 триллионов футбольных мячей.

Уникальный мед

Мед не только обладает множеством полезных свойств, он также является по-настоящему уникальным продуктом. Дело в том, что мед – это единственная натуральная пища, которая никогда не портится.

Самая длинная улица

Самая длинная улица в мире расположена в канадском городе Торонто. Это улица Йонге, которая растянулась на 1896 километров.

5 фактов дня: почему фламинго розовые и что помнят лошади

Жвачка в Таиланде

Тому, кто выбросит в Таиланде жвачку на тротуар, придется заплатить 600 долларов США в качестве штрафа. Если этих денег у человека не окажется, его могут посадить в тюрьму.

Французские поросята

Владельцам свиней во Франции запрещено называть питомцев Наполеонами.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий