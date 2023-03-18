5 фактов дня: размер Гранд-Каньона и французские поросята

Каждый новый день – отличная возможность расширить кругозор. "Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые будут интересны как ребенку, так и взрослому человеку.
Гранд-Каньон, расположенный в штате Аризона, США, простирается на 446 километров. Ширина каньона колеблется от 6 до 29 километров, а его глубина достигает 1,8 километров. Гранд-Каньон может вместить около 900 триллионов футбольных мячей.
Мед не только обладает множеством полезных свойств, он также является по-настоящему уникальным продуктом. Дело в том, что мед – это единственная натуральная пища, которая никогда не портится.
Самая длинная улица в мире расположена в канадском городе Торонто. Это улица Йонге, которая растянулась на 1896 километров.
Тому, кто выбросит в Таиланде жвачку на тротуар, придется заплатить 600 долларов США в качестве штрафа. Если этих денег у человека не окажется, его могут посадить в тюрьму.
Владельцам свиней во Франции запрещено называть питомцев Наполеонами.