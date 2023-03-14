5 фактов дня: запретная щекотка и музыкальное Монако

Даже те, кто проштудировал тонны энциклопедий, не способны знать о мире все на свете. И это здорово, ведь жить гораздо интереснее, когда знания неисчерпаемы. "Рамблер" выбрал несколько фактов из разных областей, которые помогут расширить кругозор.
Солнце удалено от Земли на 150 000 000 километров. Вот почему солнечный свет добирается на нашу планету не сразу, а лишь спустя 8 минут и 19 секунд.
В некоторых восточных странах щекотка была запрещена законом. Ее считали греховным возбуждающим занятием.
Самое гигантское дерево в мире – секвойя "Генерал Шерман", которая находится в калифорнийском парке "Секвойя". Высота дерева – 83,8 метра, масса – 1900 тонн, а объем ствола – 1486 кубических метров. По данным ученых, как минимум, дерево существует на земле уже 2300 лет.
Национальный оркестр карликового государства Монако больше, чем его армия.
Капитан Кук стал первым человеком, побывавшим на всех континентах, кроме Антарктиды.