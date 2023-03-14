5 фактов дня: запретная щекотка и музыкальное Монако

Даже те, кто проштудировал тонны энциклопедий, не способны знать о мире все на свете. И это здорово, ведь жить гораздо интереснее, когда знания неисчерпаемы. "Рамблер" выбрал несколько фактов из разных областей, которые помогут расширить кругозор.

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Скорость солнечного света

Солнце удалено от Земли на 150 000 000 километров. Вот почему солнечный свет добирается на нашу планету не сразу, а лишь спустя 8 минут и 19 секунд.

Запретная щекота

В некоторых восточных странах щекотка была запрещена законом. Ее считали греховным возбуждающим занятием.

Гигантское дерево

Самое гигантское дерево в мире – секвойя "Генерал Шерман", которая находится в калифорнийском парке "Секвойя". Высота дерева – 83,8 метра, масса – 1900 тонн, а объем ствола – 1486 кубических метров. По данным ученых, как минимум, дерево существует на земле уже 2300 лет.

Музыкальное Монако

Национальный оркестр карликового государства Монако больше, чем его армия.

Первопроходец