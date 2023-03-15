Федотов день: что нельзя делать 15 марта

Православная церковь 15 марта чтит память епископа Киринейского Федота. В народе день прозвали Федотовым, а его — Ветроносом, так как в эту дату часто бывали сильные ветра. Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Наши предки верили, что 15 марта плохая примета — пришивать пуговицы. Поверья гласят, что вместе с ними можно "пришить" ненужные проблемы. Не стоит и зашивать дырки на одежде, это может привести к бедности. Покупку новых вещей тоже стоит отложить на другое время. Одежда, приобретенная в этот день, быстро порвется.

Еще один запрет касается денег. Нельзя в Федотов день поднимать купюры и даже мелочь с земли. Считалось, что найденные деньги могут оказаться заговоренными на неудачи и проблемы со здоровьем.

Если 15 марта плакать напротив зеркала, это может привести к тому, что невзгоды удвоятся, согласно древним приметам. А так как Федот приносит ветра, лучше провести этот день дома. На Руси верили, что именно в Федотов день можно сильно заболеть.

Беременным женщинам 15 марта не разрешалось обнимать чудих детей. Как гласят приметы, из-за этого может родиться беспокойный ребенок.