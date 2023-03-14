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47 минут назад

Стая летящих фламинго в Казахстане попала на видео

Мария Иглина

Блогер Азамат Сарсенбаев из Казахстана снял на видео стаю фламинго, которая возвращается после зимовки в теплых краях. Соответствующим роликом мужчина поделился в социальных сетях.

По словам Сарсенбаева, все это ему удалось заснять в Мангистау, это часть Казахстана с плато Мангышлак, восточнее Каспийского моря.

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Также известно, что птицы направляются в Коржалынский заповедник, что на территории Казахстана. А в Мангистау они отдыхают и набираются сил.

"Невероятное чудо"; "Красота неописуемая"; "Природа Мангистау завораживает", – прокомментировали ролик подписчики блогера.

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