Стая летящих фламинго в Казахстане попала на видео

Блогер Азамат Сарсенбаев из Казахстана снял на видео стаю фламинго, которая возвращается после зимовки в теплых краях. Соответствующим роликом мужчина поделился в социальных сетях.

По словам Сарсенбаева, все это ему удалось заснять в Мангистау, это часть Казахстана с плато Мангышлак, восточнее Каспийского моря.

Также известно, что птицы направляются в Коржалынский заповедник, что на территории Казахстана. А в Мангистау они отдыхают и набираются сил.

"Невероятное чудо"; "Красота неописуемая"; "Природа Мангистау завораживает", – прокомментировали ролик подписчики блогера.