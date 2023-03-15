5 фактов дня: популярный кубик Рубика и новый орган женщины

Невозможно знать о мире все на свете – уж слишком он удивителен и многообразен. Однако у каждого из нас есть возможность ежедневно пополнять копилку своих знаний, обогащаясь новыми интересными фактами.

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"Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор.

Самый популярный товар

Догадывались ли вы о том, что самым продаваемым товаром в мире является...кубик Рубика? По последним данным, в мире продано более 400 миллионов экземпляров этой интеллектуальной игры. На втором месте расположился iPhone.

Теория вероятности

В это сложно поверить, но вероятность стать президентом у каждого человека выше, чем выиграть в лотерею. Еще любопытнее то, что умереть по пути за лотерейным билетом у человека также больше шансов, чем выиграть.

Удивительная беременность

В период беременности женщины не только вынашивают детей, но также выращивают новый орган. Вместе с ребенком в организме беременной женщины развивается плацента.

Волосатые люди

В среднем на теле людей примерно столько же волос, сколько у шимпанзе. Отличие лишь в том, что человеческие волосы короче и тоньше.

Свойство клея