5 фактов дня: популярный кубик Рубика и новый орган женщины

Невозможно знать о мире все на свете – уж слишком он удивителен и многообразен. Однако у каждого из нас есть возможность ежедневно пополнять копилку своих знаний, обогащаясь новыми интересными фактами.
"Рамблер" выбрал несколько любопытных фактов, которые расширят ваш кругозор.
Догадывались ли вы о том, что самым продаваемым товаром в мире является...кубик Рубика? По последним данным, в мире продано более 400 миллионов экземпляров этой интеллектуальной игры. На втором месте расположился iPhone.
В это сложно поверить, но вероятность стать президентом у каждого человека выше, чем выиграть в лотерею. Еще любопытнее то, что умереть по пути за лотерейным билетом у человека также больше шансов, чем выиграть.
В период беременности женщины не только вынашивают детей, но также выращивают новый орган. Вместе с ребенком в организме беременной женщины развивается плацента.
В среднем на теле людей примерно столько же волос, сколько у шимпанзе. Отличие лишь в том, что человеческие волосы короче и тоньше.
Задумывались ли вы о том, почему клей в банке не засыхает? Все дело в том, что в составе клея ПВА имеется вода, которая выступает растворителем и не дает материалу склеивать стенки бутылки изнутри. Когда клей оказывается на бумаге или другой поверхности, вода испаряется и остаются лишь липкие молекулы.