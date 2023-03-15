Как приговоренные к расстрелу в СССР могли отсрочить казнь

В сталинские годы расстрелы врагов народа и вредителей были поставлены на поток. Нередко казнь назначалась на следующий день после приговора. Лишь с приходом Хрущева и последующих генсеков, осужденные получили реальную возможность на пересмотр дела и отсрочку наказания.

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Механизм казни осужденных постоянно видоизменялся. Так, согласно уложению 1649 года, виновный был обязан отмаливать грехи. Повешение или отсечение головы отсрочивалось на пять-шесть недель, в течение которых приговоренный под надзором тюремщиков просил прощения у Господа. В XVIII-XIX веках к казни приговаривали лишь за самые тяжкие преступления. При этом террористы, бомбисты и политические имели право не только написать прощальное письмо, но и запросить свидание с близкими родственниками. Перед повешением давалось священное право на прощальную речь.

Сталинская система

При Сталине большинство послаблений было отменено. Нельзя было даже передать прощальную записку родственникам. Формально, по советскому законодательству, имелось 3 дня для прошения о помиловании. Однако на практике большинство осужденных по 58-й статье врагов народа расстреливали без повторного рассмотрения дела. Лишь самые известные люди, например, Каменев и Зиновьев, получили возможность подать апелляцию, но она была отклонена.

Особая инструкция касалась фотосъемки осужденных. Она появилась 9 июля 1935 года. Фотография перед казнью была необходима для сличения трупа, исключения возможности подмены тела и ухода от наказания. Как писал эсер Бруновский, органы активно применяли физическую силу для получения показаний. В ходу была практика "докручивания", когда уже осужденного к расстрелу активно обрабатывали, чтобы добыть максимум показаний и компромата. Нередко к казни человек подходил уже непохожим на самого себя и сличать тела со старыми фотографиями было невозможно.

Право на молитву

После смерти Сталина, правила существенно изменили. Кассационные жалобы можно было подавать в течение полугода. Приговор приводился в исполнение с отсрочкой. Впрочем, ограничения для таких осужденных оставались особенными. Как вспоминает Халид Юнусов, который работал в одной из тюрем со смертниками и приводил приговоры в исполнение, им не полагалось прогулок. Питание доставлялось отдельно в камеру, но из общего котла. Руководство тюрьмы под подпись осужденного доводило право на прошение о помиловании. Посещение родственниками запрещалось. Однако были исключительные случаи, когда Верховный суд выдавал особое разрешение на свидание.

Руководство тюрьмы обеспечивало возможность молиться, если осужденный того пожелает. Имелось право на последнюю просьбу – вроде прощального ужина или сигареты. Личные вещи при этом передавать было запрещено, однако для важных мелочей, вроде семейных фотографий, это правило регулярно нарушалось.