Свежий взгляд: почему глаза лобстера имеют свойство вырастать заново

Зрительная система лобстера настолько уникальна, что в случае, если он потеряет свой глаз, на его месте вырастет новый.

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“Рамблер” выяснил, почему так происходит и какие еще особенности имеют ракообразные.

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Способность регенерации

У ракообразных, к которым относится и лобстер, хорошая способность к регенерации, поэтому они вполне могут отрастить себе новый глаз вместо утраченного.

А ещё существует такое явление как гетероморфоз, и ракообразным оно тоже присуще. Это значит, что при регенерации у омара может отрасти и не глаз вовсе, а усик или антенна.

Квадратный глаз

Глаз лобстера довольно сложен, он имеет необычную квадратную форму. Если присмотреться, то можно заметить квадратную разметку на самих зрачках. Благодаря особенной форме, глаза лобстера собирают отраженный свет.

Он может видеть и в условиях плохой освещенности. Если же свет яркий, то организм животного вырабатывает специальный пигмент, который блокирует преломляющиеся лучи, ослепляющие его. Ученые считают, что глаза лобстера можно использовать для наблюдения за космосом.

Роджер Энджел еще в конце 70-х предлагал сконструировать особый аппарат, способный наблюдать за Вселенной в рентгеновском спектре. За основу он предлагал взять строение глаза ракообразного.

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