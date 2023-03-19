Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Свежий взгляд: почему глаза лобстера имеют свойство вырастать заново

Катя Кобышева

Зрительная система лобстера настолько уникальна, что в случае, если он потеряет свой глаз, на его месте вырастет новый.

Свежий взгляд: почему глаза лобстера имеют свойство вырастать заново
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

“Рамблер” выяснил, почему так происходит и какие еще особенности имеют ракообразные.

Видео дня

Способность регенерации

У ракообразных, к которым относится и лобстер, хорошая способность к регенерации, поэтому они вполне могут отрастить себе новый глаз вместо утраченного.

А ещё существует такое явление как гетероморфоз, и ракообразным оно тоже присуще. Это значит, что при регенерации у омара может отрасти и не глаз вовсе, а усик или антенна.

Квадратный глаз

Глаз лобстера довольно сложен, он имеет необычную квадратную форму. Если присмотреться, то можно заметить квадратную разметку на самих зрачках. Благодаря особенной форме, глаза лобстера собирают отраженный свет.

Он может видеть и в условиях плохой освещенности. Если же свет яркий, то организм животного вырабатывает специальный пигмент, который блокирует преломляющиеся лучи, ослепляющие его. Ученые считают, что глаза лобстера можно использовать для наблюдения за космосом.

Роджер Энджел еще в конце 70-х предлагал сконструировать особый аппарат, способный наблюдать за Вселенной в рентгеновском спектре. За основу он предлагал взять строение глаза ракообразного.

Как мыть карликового ежа: видеоинструкция

Интересные факты

  • Только в современном мире лобстер стал деликатесом, который подают в ресторане. Раньше ракообразные были уделом бедняков, ими кормили прислугу и заключенных в тюрьме. Это связано с тем, что до XX века в водах океана обитало в два раза больше лобстеров, чем сейчас.
  • Лобстер и омар - это одно и то же. Единственное отличие в языке происхождения названия. Англичане и все англоговорящие народы называют этого большого рака словом «lobster» (лобстер), а носители немецкого языка — «hammer» (омар).
  • Омары растут очень медленно, а живут долго. Ни одно ракообразное существо не проживает столько лет - более 100.
  • Лобстеров готовят живыми, так как в их мясе содержатся вредные бактерии. Как только лобстер умирает, они начинают стремительно размножаться и выделяют токсины, ликвидировать которые со временем невозможно.
  • В Италии существует определенный закон, запрещающий бросать живого омара в кипящую кастрюлю. Поэтому вопрос о вредности блюд, с добавлением ракообразного, имеет особое значение в этой стране.
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий