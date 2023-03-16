Кинологи рассказали, как собаки предсказывают землетрясения

За долгую жизнь рядом с человеком собаки давно доказали, что способны справляться с некоторыми задачами гораздо быстрее и эффективнее, чем сам человек или техническое средство. О том, как они предсказывают катастрофы, рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации.

Фото: СОВА СОВА

По словам специалистов, для многих собаки не просто друзья, а незаменимые помощники на службе. Они могут спасти людей из-под завалов, обнаружить взрывчатые и наркотические вещества, помочь лечить людей, находить их в лесу, а также заменяют человеку зрение. Все это благодаря их природным особенностям.

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Эксперты сообщили, что у собак невероятно чувствительное обоняние. У человека общая площадь обонятельных клеток примерно в 40 раз меньше, чем у них. Поэтому собаки чувствуют запахи в тысячи раз лучше, чем люди.

С помощью своего обоняния они мастерски распознают не только взрывчатые и наркотические вещества, но и молекулярные маркеры различных заболеваний. Например, малярию, диабет, болезнь Паркинсона, CОVID-19 и даже онкологию.

А по данным исследователей из Чехии, собаки ориентируются на местности не только благодаря нюху, но и следуя линиям геомагнитного поля.

Учёные проводили эксперимент в течение нескольких лет, в нем участвовали более 20 хвостатых разных пород с владельцами.

Собак вывозили в незнакомый лес, там они какое-то время проводили со своими хозяевами. Далее их перевозили в другое место, а они должны были найти путь к своим владельцам. На собаках были GPS-передатчики и миниатюрные камеры. В большинстве случаев псы находили хозяина с помощью маркеров, которые они запомнили на маршруте. В оставшихся случаях питомцы применяли навигацию по магнитному полю.

Президент РКФ Владимир Голубев рассказал: - Животные очень чувствительны и к смене погоды. Они могут почувствовать различные атмосферные явления и изменение сейсмической активности. Перемену погоды, смену атмосферного давления ощущают практически все собаки, кто-то в большой, кто-то в меньшей степени. Собаки, словно барометр, могут реагировать на резкое изменение погоды. Есть и такие, которые могут предсказать приближение шторма и прочих катаклизмов. Каждый из нас слышал хотя бы одну историю чудесного спасения человека благодаря собаке: предупредила о надвигающемся шторме, разбудила во время чрезвычайной ситуации.

Кинолог объяснил, что реакция у каждого животного индивидуальна. Например, собака может почувствовать изменение статического электрического поля, которое наблюдается перед штормом. Она испугается, прижмёт уши и будет искать безопасное место. Перед землетрясением у животного тоже будет тревожное состояние. Иногда оно может оповестить окружающих громким лаем. Псы чувствуют вибрации в земле раньше, чем те переходят в больший масштаб, и пытаются себя защитить.