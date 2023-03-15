Пришествие Иисуса и апокалипсис: во что верили адепты Ордена Храма солнца

Во все времена существовали люди, считавшие себя «избранными» и стремившиеся собрать вокруг себя приверженцев своих идей. Правда, иногда их желание вести за собой последователей оборачивалось трагедией. Во что верили адепты Ордена Храма солнца, и чем для них закончилось членство в этой тайной организации, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "The Order of the Solar Temple” Кадр из фильма "The Order of the Solar Temple”

Основателями Ордена Храма солнца были бельгийский врач-гомеопат Люк Жюре и предприниматель Жозеф Ди Мамбро. Они познакомились в начале 1980-х во Франции, быстро сдружились и решили основать тайное религиозное общество. Новое учение якобы вело свое происхождение от мистического ордена тамплиеров и некоторых групп розенкрейцеров, а на самом деле представляло собой смесь астрологии, алхимии, мистики, йоги и кабалистики. Основной идеей новой религии было ожидание второго пришествия Иисуса и неминуемого апокалипсиса. К этому времени адептам секты требовалось подготовиться к смерти и последующему вознесению на Сириус.

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Благодаря ораторским талантам и образованию Жюре, а также средствам Ди Мамбро, который выступил первым спонсором Ордена, новое учение быстро распространилось — новые адепты появлялись во Франции, Швейцарии, Канаде и даже Австралии. Члены тайной организации делали крупные денежные взносы в пользу лидеров движения: чем щедрее было «пожертвование», тем чаще адептам позволялось участвовать в «магических ритуалах». Но к началу 90-х популярность секты стала падать, что вызвало серьезное беспокойство у ее основателей. В октябре 1994 года Жюре и Ди Мамбро устроили аналог Тайной вечери, собрав вокруг себя самых преданных последователей, и объявили им, что апокалипсис уже наступил. Тогда же произошли первые акты массовых самосожжений членов Ордена на территории двух государств (Канады и Швейцарии), в результате которых суммарно погибло 53 человека. Отметим, что во время расследования этих инцидентов было установлено, что не все погибшие сгорели заживо: эксперты заключили, что некоторые были застрелены.

Кадр из фильма "The Order of the Solar Temple”