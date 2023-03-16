Евтропиев день: что нельзя делать 16 марта

16 марта в народном календаре отмечается праздник Евтропиев день. В эту дату православная церковь чтит память мученика Евтропия. Считалось, что 16 марта весна уже буквально стоит на пороге и рвется сменить зиму.

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Наши предки проводили обряд обращения к Солнцу 16 мая. Считалось, что его можно попросить о том, чтобы снег быстрее растаял на полях. Это было необходимо для быстрого посева урожая.

Также в этот день было принято помогать всем, кто этого требует. Люди подавали милостыню на улице, кормили бездомных животных и занимались другой благотворительностью. Считалось, что если сегодня сделать доброе дело, то человеку вернется все хорошее в двойном размере.

Что нельзя делать 16 марта

Считалось, что к этой дате в лесу начинают просыпаться медведи от зимней спячки, поэтому в одиночку на природу не выходили. Также не выходили из дома после захода солнца — опасались зимних злых духов.

16 марта запрещено выносить мусор и одалживать кому-либо деньги после полудня. Не стоит выносить из квартиры хлеб и соль, даже если вас об этом попросили. Считалось, что так из дома пропадет все благополучие и радость.

Не стоит сегодня планировать какие-либо операции, инъекции и сдавать кровь. Нужно держаться подальше от острых предметов. Наши предки верили, что если человек получит рану, то может в ближайшее время тяжело заболеть.

Народные приметы на 16 марта