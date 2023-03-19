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2 часа назад

Константинов день: что нельзя делать 19 марта

Мира Маркина

19 марта православные верующие вспоминают святых равноапостольных Константина и Елену – его мать. Согласно поверьям, царица Елена и ее сын обнаружили тот самый крест, на котором был распят Иисус.

Константинов день: что нельзя делать 19 марта
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В Константинов день в народе большое внимание было принято уделять воде. В этот день обязательно выпивали немного воды из колодца, освящали ее, умывались ею и посещали баню.

Также в колодцах 19 марта топили снег и бросали туда хлебные крошки – наши предки были убеждены, что таким образом они задабривают духов.

Что нельзя делать в этот день:

  • ругаться и сквернословить, в противном случае весь негатив вернется к вам в двойном размере;
  • переедать или употреблять в пищу тяжелые и жареные, жирные, соленые или острые блюда, дабы избежать серьезных проблем с желудком;
  • надевать рваную обувь или одежду, чтобы не навлечь на себя нищету;
  • есть или пить из разбитой посуды, в противном случае можно навлечь на себя или на хозяина дома, кому принадлежит тарелка или худая кружка, проблемы со здоровьем.

Евтропиев день: что нельзя делать 16 марта

Погодные приметы

  • Утренний мороз сулит еще большое количество дней с заморозками
  • Красная заря предвещает усиление ветра
  • Лед тонет в реках – год будет тяжелым и неурожайным
  • Морозный день говорит о том, что лето будет жарким и сухим.
Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
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