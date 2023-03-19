Константинов день: что нельзя делать 19 марта

19 марта православные верующие вспоминают святых равноапостольных Константина и Елену – его мать. Согласно поверьям, царица Елена и ее сын обнаружили тот самый крест, на котором был распят Иисус.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

В Константинов день в народе большое внимание было принято уделять воде. В этот день обязательно выпивали немного воды из колодца, освящали ее, умывались ею и посещали баню.

Также в колодцах 19 марта топили снег и бросали туда хлебные крошки – наши предки были убеждены, что таким образом они задабривают духов.

Что нельзя делать в этот день: ругаться и сквернословить, в противном случае весь негатив вернется к вам в двойном размере;

переедать или употреблять в пищу тяжелые и жареные, жирные, соленые или острые блюда, дабы избежать серьезных проблем с желудком;

надевать рваную обувь или одежду, чтобы не навлечь на себя нищету;

есть или пить из разбитой посуды, в противном случае можно навлечь на себя или на хозяина дома, кому принадлежит тарелка или худая кружка, проблемы со здоровьем.

Погодные приметы