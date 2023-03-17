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1 час назад

День Герасима Грачевника: что нельзя делать 17 марта

Мира Маркина

Православная церковь 17 марта чтит память христианского монаха Герасима Иорданского, который жил в V веке. В народе святого прозвали Грачевником, так как в это время обычно грачи возвращались из теплых краев.

День Герасима Грачевника: что нельзя делать 17 марта
Фото: Алексей Саврасов, "Грачи прилетели"Алексей Саврасов, "Грачи прилетели"

Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как гласят поверья, 17 марта не стоит надевать новую обувь. Считалось, что именно в этот день в ней могут прятаться нечистые силы. Если обуть обновку, можно столкнуться с сильными головными болями. Лучше отдавать предпочтение уже ношеной обуви. Покупки, в целом, стоит отложить на другой день. Наши предки верили, что купленное сегодня не принесет в дом ничего хорошего, только лишние хлопоты.

Еще одна плохая примета в день Герасима Грачевника — отправляться в долгое путешествие, иначе оно будет полным разочарований и трудностей. Запрет распространялся и на громкий смех. На Руси были убеждены, что громкие звуки 17 марта могут привлечь нечистую силу, и она начнет создавать смеющимся проблемы. Влюбленным же нельзя сегодня признаваться в своих чувствах — они останутся безответными.

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Также стоит проследить за чистотой ковров и половиков в доме. Грязные могут привлечь неприятности жильцам, согласно приметам. Проблем не избежать, если поднимать голос на котов. В день Герасима Грачевника животных нельзя обижать.

Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
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