День Герасима Грачевника: что нельзя делать 17 марта

Православная церковь 17 марта чтит память христианского монаха Герасима Иорданского, который жил в V веке. В народе святого прозвали Грачевником, так как в это время обычно грачи возвращались из теплых краев.

Фото: Алексей Саврасов, "Грачи прилетели" Алексей Саврасов, "Грачи прилетели"

Что нельзя делать сегодня, согласно приметам? Рассказываем в материале "Рамблера".

Как гласят поверья, 17 марта не стоит надевать новую обувь. Считалось, что именно в этот день в ней могут прятаться нечистые силы. Если обуть обновку, можно столкнуться с сильными головными болями. Лучше отдавать предпочтение уже ношеной обуви. Покупки, в целом, стоит отложить на другой день. Наши предки верили, что купленное сегодня не принесет в дом ничего хорошего, только лишние хлопоты.

Еще одна плохая примета в день Герасима Грачевника — отправляться в долгое путешествие, иначе оно будет полным разочарований и трудностей. Запрет распространялся и на громкий смех. На Руси были убеждены, что громкие звуки 17 марта могут привлечь нечистую силу, и она начнет создавать смеющимся проблемы. Влюбленным же нельзя сегодня признаваться в своих чувствах — они останутся безответными.