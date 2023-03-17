Женщины-викинги: какими на самом деле были скандинавские воительницы

Лагерта из популярного сериала "Викинги" телеканала History могла не только существовать на самом деле, но и быть одной из многих скандинавских воительниц.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Образ легендарной жены викинга Рагнара Лодброка Лагерты был перенесен в популярный сериал из средневековых легенд. В хрониках Саксона Грамматика повествуется о женщине с храбрым сердцем, которая на поле брани с мечом бьется в первых рядах воинов. Средневековый историк писал и о других женщинах-викингах, регулярно участвующих в сражениях и изнуряющих себя тренировками: «…Были женщины, которые одевались так, чтобы выглядеть как мужчины, и каждую минуту посвящали упражнениям в воинских занятиях, они не хотели утратить силы своих доблестных мышц и предаться изнеживающей роскоши».

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В 1789 году датский драматург Кристен Хенриксен Прам написал по хроникам историческую драму «Лагерта». До последнего времени к рассказам о средневековых женщинах-воинах историки относились как к художественной литературе, легендам, эпосу. Однако археологические раскопки на территории Швеции поменяли представление об этом явлении.

Важная находка

О существовании реального прообраза легендарной королевы викингов до недавнего времени никто не думал всерьез, однако в 2017 году были сделаны крайне важные открытия. Еще в конце XIX века недалеко от старинного города Бирки были обнаружены останки древнескандинавского воина, похороненного вместе с двумя щитами, ножом, копьями и мечом. Принадлежность погребенного к высокому сословию подчеркивало то, что в его могиле также находились останки двух лошадей и предметы для игры, напоминающей шахматы. Это захоронение стало считаться одним из самых важных исторических памятников эпохи викингов.

Во второй половине ХХ века в научном мире заговорили о том, что структура найденного скелета, скорее всего, женская. В начале XXI века шведский антрополог Анна Кьеллстрем с уверенностью подтвердила данные предположения. Точка в этом вопросе была поставлена осенью 2017 года: ученые из Стокгольмского университета опубликовали в American Journal of Physical Anthropology результаты исследований ДНК викинга. Анализ показал, что в разных костях скелета отсутствовали Y-хромосомы, а значит, скелет принадлежал женщине.

К выводу о существовании в средневековой Скандинавии женщин-воительниц подталкивают и сведения о более широких (по сравнению со другими обществами того времени) правах, которыми обладали женщины этого региона. Их не выдавали замуж против их воли, они наравне с мужчинами считались наследницами имущества и не переставали им владеть, вступая в брак. В скандинавском эпосе героини - как и мужчины, полноправные участники действия.

Насколько верно авторам сериала удалось воссоздать образ женщин-викингов

В эпопее «Викинги» жена короля норманнов Рагнара Лодброка вместе с другими воительницами носит меч и кожаные доспехи, доблестно сражается. После смерти Рагнара она занимает его трон, к ней переходит власть над землями мужа.

Вот что пишет о королеве норманнов Саксон Грамматик: «...Опытная в ратном деле женщина по имени Ладгерда, которая имела мужественное сердце, хотя и была лишь девушкой. С распущенными по плечам волосами она сражалась в числе первых среди самых отважных воинов. Все восхищались её непревзойдёнными подвигами, так как её развевавшиеся за спиной волосы выдавали, что она женщина».

Отдельно средневековый хронист выделяет силу духа воительницы, которая в битве за власть убивает своего второго мужа Харальда: «...В чьём нежном теле скрывался несравненно более суровый дух, примерами своей выдающейся отваги смогла уберечь своих уже было дрогнувших воинов от желания бежать. Совершив обходной манёвр, она вышла в тыл ничего не подозревавшего врага, посеяв в его лагере страх и смятение. Под конец войско Харальда пришло в замешательство, а сам он, видя гибель своих воинов, бежал. Вернувшись после боя домой, Ладгерда ночью вонзила в горло своего мужа наконечник копья, который она спрятала в своём платье, присвоив, таким образом, себе всю его власть и звание. Эта своенравная женщина считала более для себя удобным править королевством без мужа, чем быть вынужденной делить его с ним».