5 фактов дня: нежные слоны и гигантские глаза кальмара

Для того, чтобы регулярно расширять кругозор, совсем необязательно штудировать энциклопедии. Попробуйте посвящать хотя бы 10 минут в день поиску новых знаний, и вы удивитесь, как вскоре изменится ваше мировосприятие.

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"Рамблер" выбрал пять любопытных фактов, которые будут интересны как взрослому, так и ребенку.

Нежные слоны

Слоны способны выстраивать крепкие родственные связи. Подобно людям, эти животные играют, ссорятся, дерутся, здороваются и заботятся о близких.

Тембр голоса

Тембр голоса женщин, которые работают в мужском коллективе, на порядок ниже по сравнению с тембром тех дам, которые трудятся в женском обществе.

Удивительные пересмешники

Многоголосый пересмешник – уникальная птица, способная воспроизвести любой звук, будь то скрип двери или визг пилы.

Гигантские глаза

Самые огромные глаза на земле принадлежат гигантскому кальмару. По величине глаза этого головоногого моллюска можно сравнить с футбольным мячом.

Фиолетовые одежды