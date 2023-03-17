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2 часа назад

5 фактов дня: нежные слоны и гигантские глаза кальмара

Мира Маркина

Для того, чтобы регулярно расширять кругозор, совсем необязательно штудировать энциклопедии. Попробуйте посвящать хотя бы 10 минут в день поиску новых знаний, и вы удивитесь, как вскоре изменится ваше мировосприятие.

5 фактов дня: нежные слоны и гигантские глаза кальмара
Фото: UnsplashUnsplash

"Рамблер" выбрал пять любопытных фактов, которые будут интересны как взрослому, так и ребенку.

Нежные слоны

Слоны способны выстраивать крепкие родственные связи. Подобно людям, эти животные играют, ссорятся, дерутся, здороваются и заботятся о близких.

Тембр голоса

Тембр голоса женщин, которые работают в мужском коллективе, на порядок ниже по сравнению с тембром тех дам, которые трудятся в женском обществе.

Удивительные пересмешники

Многоголосый пересмешник – уникальная птица, способная воспроизвести любой звук, будь то скрип двери или визг пилы.

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Гигантские глаза

Самые огромные глаза на земле принадлежат гигантскому кальмару. По величине глаза этого головоногого моллюска можно сравнить с футбольным мячом.

Фиолетовые одежды

Во время траура в Турции принято облачаться в фиолетовую одежду. При этом в других мусульманских странах траурным цветом считается белый.

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