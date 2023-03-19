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40 минут назад

Тест на голод: зачем в Турции кофе подают с водой

Мария Каткова

Турецкий кофе ценится во многих странах, так как отличается своим качеством и вкусом. В этой стране кофе — древний напиток с большой историей. Ни одно застолье не обходится без кофе и чая, а в древности по напитку можно было многое сказать о хозяине и о его гостях.

Тест на голод: зачем в Турции кофе подают с водой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В Турции существует традиция, согласно которой кофе подают с водой. Многие люди уверены, что это сделано для того, чтобы предотвратить обезвоживание после кофе. Сейчас, возможно, это и так, но раньше существовала целая традиция подачи этого напитка. О том, зачем в Турции подают кофе с водой — в материале “Рамблера”.

Тест на голод

Кофе в Турции предлагают всем гостям, которые пришли в дом. Не секрет, что жители этой страны очень гостеприимны, но чтобы не навязывать ничего гостям, был придуман особый ритуал, с помощью которого они узнавали о тех, кто пришел к ним в дом.

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Так, в Турции кофе приносили с водой. Если гость пил сначала воду, а потом кофе, это значило, что он голоден и хозяин дома может предложить ему еду. Если гость выбирал кофе, который обычно не пьют на голодный желудок, то обед или ужин ему не предлагали.

Выявление яда

Еще одна версия гласит, что традиция подавать кофе с водой пришла от султанов. Так, всю еду на предмет яда сначала дегустировали специальные помощники. Чтобы они не притрагивались к кофе, его подавали с водой. Считалось, что если подлить воды в напиток, то при наличии яда в нем пойдет реакция.

Для ложки

Раньше кофе пили только представители высших слоев населения. Так как кофе подают с ложкой, а пить его в таком виде не всегда удобно, ее нужно куда-то убрать. Статусный человек не мог позволить себе на глазах у других людей класть ложку на блюдце и привлекать внимание, поэтому стакан воды подавали исключительно для грязной ложки.

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