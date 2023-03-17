84-летняя женщина шьет одежду Барби для профилактики Альцгеймера

Светлана Белковская из Челябинска в молодости работала портной. После 80-ти решила вновь сесть за швейную машинку, снимать мерки и строить выкройки. Правда, в качестве клиентов теперь выступают куклы. Женщина говорит, что занимается этим, чтобы поддерживать мелкую моторику и таким образом заниматься профилактикой болезни Альцгеймера.

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Ее сын — челябинский журналист Сергей Белковский — рассказывает: несколько лет назад она нашла возле мусорного бака 80-сантиметровую советскую куклу. Игрушку не выбросили, а заботливо пристроили рядом с контейнером, чтобы она могла найти нового хозяина. Светлана Яковлевна забрала красавицу себе — отмыла, причесала и принялась шить и вязать ей наряды.

Для своей новой клиентки женщина сделала маленькие кожаные сапожки, теплый свитер, шубу, шапку и строгий костюм.

"4 апреля маме исполнится 85 лет. Я её в этом занятии очень поддерживаю, это действительно помогает. Тем более, что, скажем, пришить на одежду кукле маленькую пуговицу получается не с первого раза, зрение уже не то", — говорит Сергей Белковский.

Сейчас в коллекции Светланы Яковлевны порядка двух десятков нарядов для кукол. Вот, например, «три сестры», чьи платья напоминают наряды героинь знаменитого фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь».

Кстати, внучка Светланы Белковской, Вероника, приходя к бабушке в гости, рассматривает кукол и фотографируется с ними.