Почему бразильские полицейские патрулируют улицы на буйволах

Чаще всего полицейские сегодня передвигаются на автомобилях, реже ― на мотоциклах. В некоторых странах существует конная полиция, а вот на бразильском острове Маражо полицейский патруль ездит верхом на буйволах. Почему ― читайте в материале «Рамблера».

Водяных буйволов на протяжении тысячелетий называли «главными кормильцами Востока» за их огромную роль в пахоте полей. А вот в Бразилию, согласно одной из версий, первые несколько десятков животных попали лишь в XIX веке после крушения торгового корабля, направлявшегося из Индии во Французскую Гвиану. Оказавшись в воде, буйволы, считающиеся отличными пловцами, самостоятельно доплыли до ближайшего острова и прижились на Маражо.

За последние сто лет животные активно размножались и сегодня на бразильском острове насчитывается около 450 тысяч буйволов: там их гораздо больше, чем людей. Местные жители вывозят с их помощью тяжелый мусор, участвуют в гонках на буйволах во время фестивалей, используют этих животных для работы в сельском хозяйстве, а также получают от них молоко, сыр и мясо. Страхи порядка активно практикуют патрулирование окрестностей на этих мощных животных.

Первоначально полицейским верхом на буйволах было поручено бороться с мелкими преступлениями, разгонять случайные драки или нелегальные протесты. С годами же роль этих животных в бразильской полиции расширилась, и уже в начале 2000-х начали появляться первые специальные подразделения, которые верхом на буйволах охотились на серьезных преступников, прятавшихся в лесах. Эти крупные быки идеально подходили для этой роли, так как они отлично плавают и обладают невероятной способностью быстро передвигаться по болотам и джунглям, благодаря своим уникальным растопыренным копытам.