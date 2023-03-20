Каких женщин в СССР считали идеальными

Стандарты красоты во времена СССР довольно сильно отличались от тех, что приняты в обществе сегодня. Более того, то, что считали красивым на западе, в Советском союзе откровенно высмеивали: к примеру, советские граждане не могли понять, как можно считать красавицей Жаклин Кеннеди.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Подробнее о том, каких женщин считали идеальными в СССР – в материале "Рамблера".

Пышные формы

Худоба в СССР прочно ассоциировалась с голодом войны и послевоенного времени. А вот крепкие ноги, крутые бедра и пышная грудь – то, что на что заглядывались мужчины и о чем мечтали женщины. Ни у кого не было сомнений в том, что девушки с такой фигурой смогут выносить и родить здоровых детей. А это ценилось куда больше, чем тонкая талия.

Светлые волосы

Эталонным цветом волос в СССР считался блонд. Осветлиться стремились все: даже те барышни, которые были далеки от бьюти-процедур. Если средства не позволяли пойти к специалисту, женщины добивались желаемого цвета самостоятельно при помощи перекиси водорода.

Отсутствие косметики

В Советском союзе искренне не понимали, зачем женщине наносить макияж, если она уже красива. Кроме того, считалось, что косметика портит кожу, губы и ресницы. И наконец, яркий макияж был признаком легкомысленных особ. Пудру и помаду женщины использовали в основном по праздникам.

Длинные волосы