Правила поведения в Китае, о которых не знают в России

Китай — страна с особой культурой, своими обычаями и правилами поведения. Попадая туда, вы перенесетесь в другой мир, где на вас могут косо смотреть, если не будете следовать определенным правилам приличия.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

О традициях, которые стоит соблюдать в Китае — в материале “Рамблера”.

Нельзя рассматривать людей

Не стоит пристально всматриваться в людей на улицах Китая. Если вы будете рассматривать человека и его одежду достаточно долго, он вправе подать на вас заявление в полицию. Даже если вы видите женщину или мужчину в яркой одежде, не стоит ими интересоваться. Дело в том, что пристальное внимание к людям может быть приравнено к домогательствам и наказывается тюремным заключением от двух суток.

Особое отношение к женщинам

Не стоит касаться незнакомой вам женщины, если она не ваша близкая подруга. В Китае не приняты дружеские объятия, похлопывания по плечу и поцелуи в щеку, особенно с женщинами. Также не принято открывать женщинам двери, подставлять им стул и помогать с тяжелыми сумками, это может быть воспринято отрицательно.

Подарки