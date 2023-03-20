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1 час назад

Правила поведения в Китае, о которых не знают в России

Мария Каткова

Китай — страна с особой культурой, своими обычаями и правилами поведения. Попадая туда, вы перенесетесь в другой мир, где на вас могут косо смотреть, если не будете следовать определенным правилам приличия.

Правила поведения в Китае, о которых не знают в России
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

О традициях, которые стоит соблюдать в Китае — в материале “Рамблера”.

Нельзя рассматривать людей

Не стоит пристально всматриваться в людей на улицах Китая. Если вы будете рассматривать человека и его одежду достаточно долго, он вправе подать на вас заявление в полицию. Даже если вы видите женщину или мужчину в яркой одежде, не стоит ими интересоваться. Дело в том, что пристальное внимание к людям может быть приравнено к домогательствам и наказывается тюремным заключением от двух суток.

За что можно попасть в китайскую тюрьму

Особое отношение к женщинам

Не стоит касаться незнакомой вам женщины, если она не ваша близкая подруга. В Китае не приняты дружеские объятия, похлопывания по плечу и поцелуи в щеку, особенно с женщинами. Также не принято открывать женщинам двери, подставлять им стул и помогать с тяжелыми сумками, это может быть воспринято отрицательно.

Подарки

В Китае принято дарить друг другу подарки при встрече. Как правило, это небольшие сувениры, предназначенные для семьи или пары. Сначала люди могут отказаться от подарка, но нужно на нем настоять. Стоит помнить, что нельзя дарить колющие и режущие предметы, а цветов должны быть четное количество. Также в качестве подарка допускается еда, алкоголь, бытовая техника, картины и другие предметы искусства.

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