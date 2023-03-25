Феофанов день: что нельзя делать 25 марта

25 марта православная церковь вспоминает святого Феофана Исповедника. В народе этот день именуют Феофановым днем. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

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Что нельзя делать 25 марта

В Феофанов день запрещено сквернословить, ругаться с близкими людьми и думать о дурных вещах.

25 марта не стоит долго спать. Считается, что у того, кто будет спать до обеда, будет неудачный год.

В Феофанов день нельзя игнорировать состояние лошадей. Если на Феофана животное захворает, то будет болеть все лето. На Руси, чтобы защитить коней от недугов и сглазов, животных водили к роднику, погружали в воду серебряное кольцо или монету и поили этой водой.

Приметы

Чтобы приманить хорошую погоду, женщинам сегодня нужно выйти на улицу и разбросать зерно по двору.

В Феофанов день нужно вымести сор из дома, а в каждый угол положить по монетке для достатка. На стол сегодня нужно поставить круглый пирог, чтобы избежать острых углов в отношениях с близкими людьми.

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