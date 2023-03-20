День весеннего равноденствия 2023: дата, что означает и какие традиции с ним связаны

Считается, что астрономическая весна приходит в день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи одинакова во всем мире. Но время и даже дата может смещаться, и в 2023 году день весеннего равноденствия наступит не в тот же момент, что и в предыдущем.

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«Рамблер» рассказывает, когда в 2023 году наступит день весеннего равноденствия, почему он так называется и какие приметы с ним связаны.

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День весеннего равноденствия в 2023 году

Когда наступит день весеннего равноденствия, зависит от часового пояса. И если по Гринвичу день весеннего равноденствия начинается в 20 марта в 21 час 25 минут, то, чтобы получить московское время, нужно прибавить три часа. Так, в 2023 году весеннее равноденствие в Москве наступит в 00:24:21. Как правило, в северном полушарии весеннее равноденствие наступает в период между 19 и 21 марта по Гринвичу.

Напомним, что среднее время по Гринвичу (GMT) считается по той причине, что Гринвичская обсерватория в Лондоне располагалась на меридиане, который был принят за нулевой. Сейчас нулевой меридиан немного сместился к востоку, а вот часовые пояса по-прежнему считаются по Гринвичу.

Что происходит с Солнцем и Землей в день весеннего равноденствия

Все дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца под определенным углом, и угол этот меняется в процессе вращения. При этом получается, что Земля как бы наклоняется в Солнцу, то одним полюсом, то другим. Благодаря этому эффекту на земле меняются сезоны. И лишь два раза в год Земля проходит точку, в которой лучи Солнца падают на ее поверхность под прямым углом, – это дни весеннего и осеннего равноденствия.

В день весеннего равноденствия Солнце из южного полушария переходит в северное и начинается астрономическая весна. В южном полушарии, наоборот, в это время зима.

День весеннего равноденствия в истории

Этот день был невероятно важен практически для всех народов. К встрече весны всегда относились с особым трепетом. В дохристианские времена, например, кельтские и германские народы отмечали в этот день праздник в честь богини утренней зари – Остары (Эостры), которая возвращалась к жизни из царства мертвых Можно увидеть сходство с именами других богинь Астреи, Астарты, Иштар, Ашторет и Эос. Праздник нужно было отметить, так как от этого зависел будущий урожай.

Кстати, по-немецки Пасха звучит как Ostern, а по-английски – Easter. И это тоже не случайно. Языческие и христианские традиции тесно переплелись. Дата христианской Пасхи высчитывается по специальным таблицам, но также привязана и к дню весеннего равноденствия, и к лунному календарю.

В России в день весеннего равноденствия было принято печь булочки в виде жаворонков. Их нужно было подкидывать вверх, а затем ловить, чтобы поймать здоровье на весь год. До наших дней дошла пословица: жаворонков пеките – здоровье ловите.

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В Иране, Таджикистане, Казахстане, Киргизии и многих других странах в этот день отмечают Навруз.

Приметы на день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия смотрели на погоду и предсказывали, что будет дальше.

Если день морозный, то впереди еще сорок морозных дней, а если температура выше нуля, то и следующие сорок дней будут теплыми.

Увидеть стаю птиц – к хорошему урожаю зерновых.

Если по небу быстро и достаточно высоко плывут облака, то погода установится ясная и солнечная.

Если будет метель и ветер, такой, что снег на полях уляжется волнами, то уродится много овощей и хлеба.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

К дню весеннего равноденствия принято готовиться, нужно прибрать квартиру, вынести хлам и мусор, чтобы освободить место всему хорошему в жизни.

Нельзя ссориться, ругаться, говорить и даже думать о плохом. Наоборот, важно сфокусироваться на позитивных моментах. Можно помечтать и даже загадать желание, а в идеале – составить план действий по достижению целей.

Нельзя отказывать в помощи, если к вам обратились или вы видите, что можете помочь.