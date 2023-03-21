Как помочь собаке при эпилепсии

Такое хроническое заболевание, как эпилепсия, может встречаться и у собак.

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Оно проявляется периодическими судорожными припадками и требует быстрой реакции от собаковода, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Важно не ставить диагноз собаке самостоятельно. Судороги, тошнота, тремор или потеря сознания могут быть симптомами других заболеваний. Прежде всего, если вы заметили ухудшение состояния собаки, обратитесь в ветеринарную клинику для оказания помощи и постановки правильного диагноза», – пояснил Голубев.

Как понять, что у собаки эпилепсия

Среди собак эпилепсия – достаточно распространенная болезнь. Она может быть у питомца с рождения, может развиться на фоне инфекционных заболеваний или появиться из-за травмы головы. Причинами также могут стать ушибы, сильные удары, опухоли в мозге.

Приступ начинается внезапно, важно вовремя помочь питомцу. Приступ можно распознать по ряду признаков.

Например, собака становится беспокойной: скулит, прячется или теряет ориентацию. В начале приступа животное может замереть, а его тело начинает дрожать. Еще возможны судорожные подергивания головы, шеи, которые переходят на все тело. Собака задирает голову, часто моргает.

Среди других признаков – спонтанные движения конечностей, пена из пасти, непроизвольное опорожнение кишечника и мочеиспускание, потеря сознания. Дыхание может прекращаться, а когда возобновляется, то становится резким и напряженным.Когда приступ закончился, питомец может уснуть или, напротив, быть активным, напряженным и дезориентированным, первое время он может даже не узнавать хозяина.

Как помочь собаке

Действия хозяина должны быть спокойными и слаженными. Надо изолировать собаку от любых раздражителей, обеспечить покой, желательно перенести ее в комнату с приглушенным светом, исключить все звуки и все, что может вызывать дополнительную активность мозга.

Следует убедиться, что рядом с собакой нет предметов, о которые она может травмироваться. Нужно подложить под голову или тело что-то мягкое, по возможности придержать голову собаки на боку, чтобы рвотные массы или слюна не попадали в гортань и питомец не задохнулся.

Нельзя пытаться разжимать собаке челюсти, так можно нанести травму себе и питомцу. Не нужно и фиксировать язык собаке: из-за анатомических особенностей во время приступа он не западает и не станет причиной удушья. Если приступ длится больше 10-15 минут, рекомендуется вызвать ветврача на дом, чтобы он оказал необходимую помощь.