Обнаруживший откровенные фото возлюбленной парень разрушил ее карьеру

Пользователь под ником thomasxd24 поделился историей на Reddit. Парень рассказал, как случайно разрушил карьеру возлюбленной после того, как наткнулся на ее откровенные фото в интернете.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

По его словам, несколько недель назад он случайно увидел в одной из соцсетей кадры своей избранницы, где она была запечатлена почти обнаженной. Это повергло его в шок, и он поспешил узнать у девушки, что все это значит.

Та объяснила ему, что раньше работала моделью нижнего белья. Однако бросила это занятие, когда устроилась в школу учительницей, чтобы не навредить своей карьере.

Парень поделился случившимся с друзьями, но в итоге слухи дошли до руководства школы. В результате избранница автора была уволена за непрофессиональное поведение. Она обвинила во всем своего молодого человека, заявив, что он предал ее доверие.

«Я чувствую себя ужасно из-за того, что произошло, но я не знал, что все дойдет до этого», — поделился рассказчик.

Пользователи Reddit набросились на автора поста с критикой и обвинениями. Они подчеркнули, что он не имел права рассказывать о прошлом девушки даже друзьям и выразили надежду на то, что после случившегося его избранница разорвет с ним отношения.