Вербоносица: что нельзя делать 21 марта

21 марта православные верующие совершают празднование в честь Курской-Коренной иконы Божией Матери "Знамение". В народе этот день именуют Вербоносицей. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Сегодня запрещено сажать вербу. Это может сулить неприятности.
Кроме того, не стоит составлять планы – запланированное сегодня не исполнится.
Не откладывайте сегодня деньги. Это приведет к большим тратам.
Сегодняшний день не рекомендуется проводить в одиночестве, можно остаться несчастным на весь год.
Любой конфликт сегодня будет крайне сложно разрешить, поэтому рекомендуется избегать ссор.
Если 21 марта прилетели жаворонки, это к теплой весне. Цветение вербы также предрекает теплую погоду.
Туман – предвестник утренних заморозков.
Если петух горланит на заборе, скоро будет ясная погода.
А если облака плывут высоко и быстро, значит, впереди жаркая погода. Сильный ветер ночью также предвещает потепление.