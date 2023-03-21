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51 минуту назад

Вербоносица: что нельзя делать 21 марта

Мира Маркина

21 марта православные верующие совершают празднование в честь Курской-Коренной иконы Божией Матери "Знамение". В народе этот день именуют Вербоносицей. Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Вербоносица: что нельзя делать 21 марта
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать 21 марта

Сегодня запрещено сажать вербу. Это может сулить неприятности.

Кроме того, не стоит составлять планы – запланированное сегодня не исполнится.

Не откладывайте сегодня деньги. Это приведет к большим тратам.

Сегодняшний день не рекомендуется проводить в одиночестве, можно остаться несчастным на весь год.

Любой конфликт сегодня будет крайне сложно разрешить, поэтому рекомендуется избегать ссор.

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Приметы

Если 21 марта прилетели жаворонки, это к теплой весне. Цветение вербы также предрекает теплую погоду.

Туман – предвестник утренних заморозков.

Если петух горланит на заборе, скоро будет ясная погода.

А если облака плывут высоко и быстро, значит, впереди жаркая погода. Сильный ветер ночью также предвещает потепление.

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