Почему британцы обвинили в гибели «Титаника» Россию

На Западе давно сложилась традиция – винить во всем Россию, даже в самом невероятном. И тем не менее местные СМИ и эксперты раз за разом находят возможность удивить.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Очередное доказательство тому – результаты «исследования» британцем Самюэлем Халперном крушения «Титаника». Проделав громадную работу, он пришел к выводу, что российский след есть в истории одного из крупнейшего кораблекрушения в истории.

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Почему и стоит ли верить такому открытию?

История вопроса

«Титаник», ведомый капитаном Эдвардом Смитом, встретил свой злополучный айсберг в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, в свое первое путешествие. Лайнер следовал по маршруту Саутгемптон – Шербур – Квинстаун – Нью-Йорк с 1316 пассажирами и 908 членами экипажа.

Причин, почему считавшееся непотопляемым судно не добралось до пункта назначения, специалисты выделяют несколько. Первая и самая очевидная – погодные условия, создавшие все условия для того, чтобы айсберг мог оставаться как можно дольше незамеченным. В тот злополучный вечер на небе не было Луны, море было спокойным, а сама глыба, возможно, могла перевернуться, из-за чего ее надводная часть стала темной. Как следствие, смотрящие, дежурившие в те злополучные часы, вовремя не заметили, а когда увидели – было уже слишком поздно, чтобы что-то изменить.

Но даже при таких обстоятельствах предвидеть катастрофу было вполне реально, ведь окружающие «Титаник» суда неоднократно передавали по радио предупреждения о больших скоплениях льда в районе маршрута. Однако им не было уделено должного внимания – радистов заставили сконцентрироваться на отправке и приеме частных телеграмм, поэтому сообщения с других кораблей преимущественно игнорировались.

Если бы не это, «Титаник», возможно, сбавил бы скорость, войдя в зону дрейфующих льдов. Формально в этом и не было никакой необходимости – действовавшие на тот момент правила безопасности мореплавания снижать темп не требовали, однако плыви теплоход медленнее, вероятно, у него все же хватило бы времени совершить маневр и уклониться от айсберга.

На скорости же в результате столкновения с льдиной корабль получил шесть узких пробоин, протяженность которых составила 90 метров. Это привело к затоплению сразу пяти отсеков и возникновению крена, что предопределило гибель лайнера.

Специалисты всерьез считают, что, столкнись «Титаник» с айсбергом лоб в лоб, лайнер серьезно повредил бы лишь носовой отсек, но тогда смог бы остаться на плаву.

Здесь, правда, вмешался и человеческий фактор. Считается, что один из членов экипажа Уильям Мердок, когда столкновения с глыбой было уже делом предопределенным, скомандовал: «Право на борт» и «Полный назад». Торможение, наоборот, снизило эффективность руля, из-за чего судно не смогло в полной мере увернутся от льдины, лишь подставив ей свой бок.

Итог известен – из более чем 2200 человек на борту погибло до 1635. В течение 75 лет крушение «Титаника» считалось крупнейшим в истории.

Много не мало

И вдруг с подачи Сэмюэля Халперна оказывается, что в гибели «Титаника» есть еще одна, куда более весомая причина – Эдвард Смит. Самый высокооплачиваемый капитан британского пассажирского флота начала XX века пользовался большим уважением среди коллег и пассажиров, однако на судах под его командованием часто происходили инциденты. Они неоднократно садились на мель, горели и даже таранили военные крейсера. И тут оказалось, что ко всему прочему капитан «Титаника» имел русские корни! По убеждению Халперна, это должно заставить историков пересмотреть роль Эдварда Смита в кораблекрушении.

В реальности роль Смита в катастрофе не так уже велика. На момент столкновения капитана не было на мостике – дежурство несли двое его опытнейших помощников. Сразу после столкновения он отдал команду закрыть водонепроницаемые переборки (что к тому моменту уже было сделано) и организовал осмотр повреждений судна. Наконец, когда судьба корабля была предрешена. Сам капитан сначала отдал приказ о передаче сигналов бедствия, а под конец освободил радистов от обязанностей и попросил их «позаботиться о себе».

Как погиб Смит, доподлинно неизвестно. Его тело так и не было найдено, а свидетельства очевидцев разнятся. То ли его смыло волной, когда корабль подался резко вглубь, то ли он замерз в холодной воде возле спасательных шлюпок.

Зато точно ясно, что никакого отношения к России Эдвард Смит не имел.

«Даже если предположить, что у командира лайнера кто-то из родственников мигрировал из Российской империи, то он явно не был русским. Мигрировали в то время меньшинства, русским эмигрировать было нельзя по закону. Смит был британским капитаном, он учился в Великобритании, он получил британскую подготовку, капитанский диплом ему был выдан в Англии. И он действовал, сообразуясь с навигационными практиками, принятыми в Великобритании. Поэтому это полностью британская история. Русскими корнями тут даже и не пахнет», – подчеркивает в комментарии «Комсомольской правде» писатель-историк, исследователь «Титаника» Евгений Несмеянов.

Ученый уверен, что документов о русском происхождении капитана не существует. Эдвард Смит – сын гончара, бросивший школу в 12 лет и отправившийся в Ливерпуль из родного городка Хэнли, чтобы начать морскую карьеру.

Британское прикрытие

Что любопытно, новость о «русских корнях» Смита и работе британского исследователя изначально появилась на польском сайте. В материале говорится, что дед капитана Смита эмигрировал из Российской империи в 1812 году в Великобританию. Правда, запущенную новость о происхождении капитана сам исследователь опроверг почти сразу. А следом был удален и сайт, опубликовавший «сенсацию». Вот только новость к тому моменту уже разлетелась по всем СМИ.