Международный день таксиста: история и традиции праздника

Сегодня отмечается Международный день таксиста.

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Эта дата связана с появлением 22 марта 1907 года на улицах Лондона первых автомобилей, оснащенных счетчиками расстояния — таксометрами. Так извозчики превратились в таксистов, а практика вскоре распространилась по всему миру.

В России первые автомобили с таксометрами появились в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах.

Регулярное таксомоторное движение в столице было открыто 21 июня 1925 года.