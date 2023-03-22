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29 минут назад

Сегодня Международный день таксиста: история и традиции праздника

Авторадиоиещё 2

Сегодня отмечается Международный день таксиста.

Международный день таксиста: история и традиции праздника
Фото: АвторадиоАвторадио

Эта дата связана с появлением 22 марта 1907 года на улицах Лондона первых автомобилей, оснащенных счетчиками расстояния — таксометрами. Так извозчики превратились в таксистов, а практика вскоре распространилась по всему миру.

В России первые автомобили с таксометрами появились в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах.

Регулярное таксомоторное движение в столице было открыто 21 июня 1925 года.

Российские таксисты считают своим праздником именно эту дату, но нередко отмечают оба торжества.

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