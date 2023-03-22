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2 часа назад

Что делать, если вы провалились под лед, и как помочь другому человеку

Мира Маркина

С приходом весны лед начинает истончаться: даже на первый взгляд прочный слой замерзшей воды может неожиданно треснуть. Из-за этого ежегодно под лед проваливаются тысячи людей, и для многих из них эта трагедия становится фатальной.

Что делать, если вы провалились под лед
Фото: UnsplashUnsplash

Подробнее о том, что делать, если вы провалились под лед или стали свидетелем такого происшествия – в материале "Рамблера".

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Что делать, если вы провалились под лед

Вот какие рекомендации дают эксперты МЧС для людей, которые случайно провалились под лед. Необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Сбросить верхнюю одежду и избавиться от рюкзака или сумки, если они у вас имеются

2. Широко раскинуть руки и попытаться ухватиться за края полыньи там, где лед еще держит. Важно приложить все усилия, чтобы не опуститься под лед с головой

3. Позвать на помощь

4. Обнаружив опору, опереться на лед расставленными локтями и принять горизонтальное положение. Двигать ногами по-лягушачьи и пытаться закинуть ногу на лед. Другой вариант: как можно дальше закинуть на ледяную корку правую руку, перенести на нее основной вес и попытаться следом вытянуть ногу. Выбираться из воды нужно боком

5. Выбравшись, постараться перекатиться как можно дальше по льду в то место, откуда вы пришли

А вот, что ни в коем случае нельзя делать:
  • опускаться под воду с головой
  • барахтаться и учащенно дышать
  • выбравшись, подниматься на ноги или на четвереньки – по льду нужно ползти по-пластунски, иначе он может треснуть вновь

Что делать при землетрясении

Что делать, если вы увидели, как человек провалился под лед

1. Позвать на помощь и вызвать 112 с мобильного телефона или любую другую службу (полицию, скорую) со стационарного телефона. Четко объяснить, где произошла ЧС

2. Не бросаться в воду и не принимать опрометчивых решений

3. Найти любой продолговатый предмет – палку или лыжу. Также подойдет длинный предмет одежды, на котором следует завязать узлы, за которые смогут держаться и пострадавший, и спасатель

4. Пробраться к пострадавшему ползком по-пластунски и кинуть предмет за три метра до провала во льду

5. Если спасающих несколько, необходимо лечь и ползти по льду цепочкой. Тот, кто позади, крепко удерживает человека, который ползет впереди за щиколотку или голень

6. Вытягивать тонущего нужно медленно, следя за тем, чтобы края лунки не расширялись и лед не трескался. Если это происходит, нужно отползти.

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