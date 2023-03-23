Как семьи старообрядцев следуют древнему укладу в XXI веке

Русские деревни на Алтае стали образовываться беглыми крестьянами, которые считали своим долгом сохранить «правую божью веру». До сих пор многие семьи живут по укладу прежних веков, однако цивилизация все же сказывается на их образе жизни, быте и общении с внешним миром.

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Церковные реформы патриарха Никона в 50-е годы XVII века привели к расколу русской церкви. Реформы были продиктованы политическими интересами, не учитывавшими сущность и характер русского народа. Политика модернизации церкви и веры вызвала сильное сопротивление у верующих, преимущественно — у находящихся в крепостной зависимости крестьян.

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При отсутствии физической свободы единственным утешением и доказательством жизни для людей была вера в Бога; в ритуалах, обрядах и традициях проявлялась творческая и жизненная сила крестьян. В связи с этим предписания об изменении обрядов и священных текстов, а также последующее принуждение их приятия, привели к массовым бегствам верующих в поисках мест, где можно было скрыться и «спасти истинную веру», унаследованную ими от предков. Таким образом регион Алтая стал одним из центров, в котором староверы нашли убежище и возможность свободной жизни для себя и своих потомков.

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Горы на этой территории стали надежным укрытием, а природа, изобилующая естественными ресурсами, дала возможность основать поселения и укореняться. В начале XIX века среди народа стали распространяться рукописные сочинения, в том числе легенда о некоем Беловодье. Стране с белыми реками и кисельными берегами, где царит благочестие и благоденствие, где нет гонений и где человек может трудиться и молиться в мире и справедливости.

Маршруты вели через Уймонскую долину. Долина окружена Теректинским и Катунским хребтами. Катунский хребет покрыт лесами, Теректинский более оголенный. В лесах водится зверь, а на территории самой долины — плодородные почвы.

Многочисленные притоки рек Катуни, Усть-Коксы, Мульты образуют водный лабиринт. Река Аккем, берущая начало из главной вершины Алтая Белухи, окрашена в белый цвет из-за высокого содержания голубой глины. Мощный поток белого цвета врываются в Катунь и оставляет белые разводы. Некоторые говорят, что еще в середине XX века Катунь вся была белого цвета в самом жарком месяце июле. Кто-то рассказывает, что Беловодье — это туманы, которые простираются по всей площади долины в раннее утро. И если наблюдать с вершины хребта, то можно увидеть, как гигантские белые струи туманов движутся волнообразно, напоминая течение реки. Кто-то утверждает, что Беловодье можно найти в своем собственном мировосприятии и проживании жизни — это труд, это стойкость, любовь к себе и к другим людям.

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