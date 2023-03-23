Какую ошибку делали все жители СССР в отчестве Ленина

Как выясняется, отчество Ленина, неправильно писала даже его супруга и соратница Надежда Крупская. Несмотря на то, что корректное написание отчества «Ильич» было закреплено еще в Своде правил русской орфографии и пунктуации 1956 года, для Владимира Ильича лингвисты сделали негласное исключение. А вот все остальные обладатели аналогичного отчества обязаны были подчиняться принятым нормам.

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От Крупской до Горбачева

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Если верить авторам «Словаря трудностей русского языка» Ю. А. Бельчикову и О. И. Ражевской, вопреки правилам подобным написанием отчества вождя долгие годы грешили практически все. Даже Надежда Константиновна Крупская в своих письмах неверно употребляла отчество мужа в творительном падеже: вместо «Ильичом» Крупская писала «Ильичем». Эту ошибку можно встретить в частности и в обращении Крупской к Каменеву, датированном 23 декабря 1922 года. Текст данного письма приводит в своей книге «Сталин в жизни» Е. Н. Гусляров.

Как утверждают Ю. А. Бельчиков и О. И. Ражевская, подобные ошибки были чуть ли не нормой вплоть до Горбачевской перестройки. Причем неверным окончанием "–ем" пользовались даже историки, писатели и журналисты. Так, в журнале «Огонек» за октябрь 1956 года был напечатан рассказ Маргариты Фофановой «В квартире на Сердобольской», речь в котором шла о Владимире Ленине. Несмотря на авторитетность издания в отчестве вождя снова была допущена ошибка.

Вопреки мнению Ю. А. Бельчикова и О. И. Ражевской, если обратиться к более поздним литературным источникам, становится очевидно, что неразбериха с «Ильичом» продолжалась во время и даже после перестройки. Взять хотя бы издание «Надежда Константиновна Крупская: биография», выпущенное в свет «Политиздатом» в 1988 году. Официальная биография «первой леди» страны Советов изобилует «Ильичем».

Свод правил 1956 года

Между тем еще за 32 года до выхода упомянутой выше биографии Надежды Крупской, то есть в 1956 году советские лингвисты разработали и издали целый Свод правил русской орфографии и пунктуации. Если верить Александру Бисерову и его пособию «ЕГЭ 2013», этому событию предшествовали дискуссии, которые развернулись между экспертами на страницах «Учительской газеты» и журнала «Русский язык в школе» в 1954 году. Как замечают авторы энциклопедии «Глазарий языка» Сергей Монахов и Дмитрий Чердаков, Свод правил 1956 года стал единственным официально утвержденным сводом правописания.

В связи с уникальностью данного труда его авторы попытались обратить внимание буквально на все стороны и проблемы родного языка. Не упустили они из виду и самую «скандальную» букву русского алфавита «ё». Кроме того, что в большинстве случаев «е» и «ё» были признаны заменяющими друг друга, специалисты закрепили и правила правописания гласных после шипящих. С этого момента в окончаниях всех существительных, употребляемых в творительном падеже, после шипящих и «ц» под ударением следовало писать «о». К примеру, мячом, борщом, врачом. Это правило можно легко отыскать в любом учебнике русского языка, и в том числе в издании «Все основные правила русского языка» Ольги Узоровой и Елены Нефедовой.

Ошибка, как исключение

Исключением из указанной выше нормы написания, утвержденной в 1956 году, не стали и отчества. Коснулись эти правила и «Ильича». Вот только паспортных данных самого вождя пролетариата лингвисты не тронули. Окончание –ем продолжало оставаться ошибочным для всех обладателей аналогичного отчества, кроме Ленина. По крайней мере, так утверждает филолог Бронислава Букчина. К примеру, в тексте про композитора Чайковского требовалось писать «Ильичом», а вот Ленин мог быть и «Ильичем». Букчина заявляет, что такое негласное исключение было связано советской идеологией, точнее со стремлением сохранить некую «орфографическую неприкосновенность Ленина».