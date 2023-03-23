Немецкие монахи создали первое в мире порошковое пиво

Монастырская пивоварня под Мюнхеном утверждает, что создала первое в мире порошковое пиво. Для приготовления напитка достаточно добавить воду, и он вспенится. По их словам, пена такого пива неотличима от традиционного, а вкус такой же насыщенный.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Пока что это порошковое пиво безалкогольное. Его варят традиционным способом, а затем "перерабатывают и подготавливают в растворимый порошок".

Компания будет тестировать его до середины 2023 года, но план состоит в том, чтобы начать производство еще и алкогольного варианта уже в ближайшее время, а также расширить масштабы экспорта. Создатели обещают значительную экономию на транспортировке продукта.