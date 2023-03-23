3 задачи из советских учебников, с которыми легко справлялись дети

Эти нехитрые задачи можно было встретить в советских учебниках, и большинство школьников справлялись с ними за считанные минуты. Однако современным взрослым эти задачи не всегда оказываются по силам. Проверьте себя, удастся ли вам их решить. Подробнее – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Гостья из будущего" Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Задача 1

Четыре нижние ступеньки трапа парохода погружены в воду, каждая – толщиной 5 см, а расстояние между ними 30 см. Прилив поднимает пароход со скоростью 40 см/час. Сколько ступенек окажутся по водой через два часа?

Задача 2

Двое рабочих живут в одном доме. Молодой доходит до завода за 20 минут, старый — за 30. Через сколько минут молодой догонит старого, если тот выйдет на 5 минут раньше?

Задача 3

Рассказывая про свою семью, Петя говорит: «У меня братьев и сестер поровну, а у моей сестры братьев вдвое больше, чем сестер». Сколько детей в семье?

Ответы

1) 4 ступеньки, потому что трап будет подниматься вместе с пароходом.

2) Если пожилой выйдет на 10 минут раньше, то и он, и его сосед придут на завод одновременно. Если же старик выйдет на пять минут раньше, то молодой догонит его на середине пути – спустя 10 минут.