Мужчина рассказал, что видел во время клинической смерти

Британец Кевин Хилл живет в Дербишире. И до недавнего времени с ним все было в порядке, пока он не столкнулся с редким заболеванием, которое стало причиной остановки его сердца. Как мужчина пережил клиническую смерть, рассказали в Daily Mirror.

55-летний Кевин болел кальцифилаксиией — при этом редком заболевании минерал кальций накапливается в сосудах. Британец пережил операцию на сердце. Но совсем скоро, еще в период реабилитации кожа Кевина внезапно стала покрываться волдырями, которые постепенно переросли. У мужчины развился болезненный некроз.

Но и это было не самое страшное испытание. Однажды у Кевина открылось сильное кровотечение. Мужчина потерял два с половиной литра крови, его сердце остановилось. Кевин оказался в состоянии клинической смерти, которое описал уже после того, как пришел в себя:

«Я не смотрел на свое тело сверху, но существовал отдельно от него. Как будто перенесся в духовное измерение. Я понимал, что происходит, но чувствовал только спокойствие».

Со слов Кевина, он почувствовал, что его время еще не пришло.