Страстная седмица в 2023 по дням: что можно и нельзя делать

Страстная седмица – одна из самых важный недель в году для православного человека. Она отмечает собой последние 7 дней земной жизни Иисуса Христа. Традиционно, в этот период в храмах и церквях вспоминают события каждого из дней этой последней недели. Завершается она великим православным праздником – Пасхой.
В 2023 году Страстная неделя стартует с понедельника 10-го апреля и длится до субботы – 15-го апреля. В воскресенье 16 апреля отмечается Пасха.
Само понятие «страстная» происходит от слова «страдания». А последние семь дней земной жизни Иисуса Христа были преисполнены ими. Каждый день этой седмицы имеет свое значение.
Пост в эту неделю считается особенно строгим: верующим позволено питаться только хлебом, овощами и фруктами. В Страстную пятницу и вовсе лучше отказаться от любой еды в знак скорби, ведь именно в пятницу Иисус Христос был распят на кресте. Вкушать еду в этот день можно лишь после выноса плащаницы из алтаря во время службы вечерни Великой Пятницы.
Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, которого из зависти браться продали в Египет, и проклятую Иисусом смоковницу, которую он иссушил из-за отсутствия на ней плодов, как символ нераскаявшихся и лицемерных душ.
Также в этот день начинается процесс мироварения. Этот ритуал длится несколько дней, а завершает в Великий четверг. Миро (освященное ароматическое масло) варят лишь раз в году и используют для помазания после совершения крещения.
В этот день вспоминают, какие притчи Христос рассказывал своим ученикам и людям в Иерусалимском храме. Он поведывал о талантах, о том, как воскрешал мертвых и о Страшном Суде, который ждет.
В храмах в этот день последний раз читается молитва с поклонами. Верующие вспоминают, как в Страстную Среду Иуда Искариот за 30 сребреников продал Иисуса. Также вспоминают о грешнице, которая омыла Христу ноги и смазала их миром. В этот день православные люди стараются обязательно попасть на исповедь и причастие. Молитва с поклонами отменяется до самой Троицы, потому что считается, что Спаситель искупил грехи всех людей.
В четвертый день Страстной седмицы верующие также стремятся попасть на причастие, предварительно исповедовавшись. Вечером этого дня начинается одна из самых длинных служб всего года «Двенадцать Евангелий». Во время ее служения, как и в другие дни седмицы вспоминаются страдания Христа. Все, кто присутствовал на службе, стараются донести до дома свечи еще горящими.
На литургии в кафедральных соборах в этот день совершается обряд омовения ног, который призван напомнить о смирении Христа, омывшего ноги своим ученикам во время Тайной Вечери.
Православные называют этот день еще и «Чистым Четвергом». Принято подготавливать дом к встрече Пасхи, красить яйца и печь куличи.
Пятница является самым траурным, скорбным и тяжелым днем. Православные люди, соблюдающие посты, в этот день и вовсе отказываются от еды, пока не будет совершен главный ритуал этого дня – вынос плащаницы. День посвящен воспоминаниям о крестных страданиях и смерти Спасителя.
Утром в храмах служат Царские часы, а вот литургии в этот день не бывает из благоговения к жертве на Голгофе. Плащаницу с изображением положения Иисуса Христа в гроб выносят из алтаря в конце вечерни. После читают канон о распятии Господнем и на плач Девы Марии. После этого у каждого, кто присутствовал на вечерне, есть возможность приложиться к плащанице во время пения тропарей.
Шестой день Страстной недели посвящен воспоминаниям о завершении земной жизни Христа, о его погребении, сошествии в ад и избавлении душ, ожидавших его пришествия. В этот день православные приходят в храм, чтобы освятить куличи, яйца и пасхи, приготовленные заранее.
Суббота считается днем покоя и тишины.