Страстная седмица в 2023 по дням: что можно и нельзя делать

Страстная седмица – одна из самых важный недель в году для православного человека. Она отмечает собой последние 7 дней земной жизни Иисуса Христа. Традиционно, в этот период в храмах и церквях вспоминают события каждого из дней этой последней недели. Завершается она великим православным праздником – Пасхой.

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Когда Страстная неделя в 2023 году

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В 2023 году Страстная неделя стартует с понедельника 10-го апреля и длится до субботы – 15-го апреля. В воскресенье 16 апреля отмечается Пасха.

Само понятие «страстная» происходит от слова «страдания». А последние семь дней земной жизни Иисуса Христа были преисполнены ими. Каждый день этой седмицы имеет свое значение.

Пост в Страстную седмицу

Пост в эту неделю считается особенно строгим: верующим позволено питаться только хлебом, овощами и фруктами. В Страстную пятницу и вовсе лучше отказаться от любой еды в знак скорби, ведь именно в пятницу Иисус Христос был распят на кресте. Вкушать еду в этот день можно лишь после выноса плащаницы из алтаря во время службы вечерни Великой Пятницы.

Страстная неделя по дням

Великий Понедельник

Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, которого из зависти браться продали в Египет, и проклятую Иисусом смоковницу, которую он иссушил из-за отсутствия на ней плодов, как символ нераскаявшихся и лицемерных душ.

Также в этот день начинается процесс мироварения. Этот ритуал длится несколько дней, а завершает в Великий четверг. Миро (освященное ароматическое масло) варят лишь раз в году и используют для помазания после совершения крещения.

Evtropios-samuel/wikipedia.org

Великий Вторник

В этот день вспоминают, какие притчи Христос рассказывал своим ученикам и людям в Иерусалимском храме. Он поведывал о талантах, о том, как воскрешал мертвых и о Страшном Суде, который ждет.

Великая Среда

В храмах в этот день последний раз читается молитва с поклонами. Верующие вспоминают, как в Страстную Среду Иуда Искариот за 30 сребреников продал Иисуса. Также вспоминают о грешнице, которая омыла Христу ноги и смазала их миром. В этот день православные люди стараются обязательно попасть на исповедь и причастие. Молитва с поклонами отменяется до самой Троицы, потому что считается, что Спаситель искупил грехи всех людей.

Великий Четверг

В четвертый день Страстной седмицы верующие также стремятся попасть на причастие, предварительно исповедовавшись. Вечером этого дня начинается одна из самых длинных служб всего года «Двенадцать Евангелий». Во время ее служения, как и в другие дни седмицы вспоминаются страдания Христа. Все, кто присутствовал на службе, стараются донести до дома свечи еще горящими.

На литургии в кафедральных соборах в этот день совершается обряд омовения ног, который призван напомнить о смирении Христа, омывшего ноги своим ученикам во время Тайной Вечери.

Православные называют этот день еще и «Чистым Четвергом». Принято подготавливать дом к встрече Пасхи, красить яйца и печь куличи.

Великая Пятница

Пятница является самым траурным, скорбным и тяжелым днем. Православные люди, соблюдающие посты, в этот день и вовсе отказываются от еды, пока не будет совершен главный ритуал этого дня – вынос плащаницы. День посвящен воспоминаниям о крестных страданиях и смерти Спасителя.

Kippari10/wikipedia.org

Утром в храмах служат Царские часы, а вот литургии в этот день не бывает из благоговения к жертве на Голгофе. Плащаницу с изображением положения Иисуса Христа в гроб выносят из алтаря в конце вечерни. После читают канон о распятии Господнем и на плач Девы Марии. После этого у каждого, кто присутствовал на вечерне, есть возможность приложиться к плащанице во время пения тропарей.

Великая Суббота

Шестой день Страстной недели посвящен воспоминаниям о завершении земной жизни Христа, о его погребении, сошествии в ад и избавлении душ, ожидавших его пришествия. В этот день православные приходят в храм, чтобы освятить куличи, яйца и пасхи, приготовленные заранее.