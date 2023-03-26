Какие советские автомобили на самом деле собирали на Западе

Советский Союз продавал отечественные автомобили в мире на миллиарды рублей. Удельный вес советского экспорта в сегменте «машины, оборудование и транспортные средства» был второй после продаж нефти и газа. Например, в 1986 год он составила 15% от общего объема экспорта. Это чуть больше 10 млрд. рублей.
Вопреки распространенному мнению продукция отечественного автопрома пользовалась спросом за рубежом. Только на дорогах Финляндии ежегодно появлялись свыше 10 тысяч автомашин советского производства. За границей были известны и наши «ВАЗы», и «Уралы». А такие автогиганты, как «Камаз», «МАЗ», «ЗиЛ», «КрАЗ», «ГАЗ» и «АЗЛК», поставляли свою продукцию в десятки стран, и не только в государства третьего мира, но и в Европу.
Немногим известно, что «Москвич-412» покупали во Франции, Великобритании и других европейских странах, а в Бельгии он собирался по лицензии. Там же, кстати, на предприятии Scaldia-Volga S.A. в разное время собирали модификации "Волги" и "Lada". «КрАЗы» охотно покупали не только для военных нужд, но и для народного хозяйства. Например, партию самосвалов «КрАЗ-256» для строительства тоннеля под Ла-Маншем закупила Великобритания. До сих по всему миру эксплуатируются советские «МАЗы» и «БелАЗы».
На 1980-е годы приходится пик активности продаж отечественного транспорта и техники. Так, в 1986 году на экспорт ушли 39 тысяч тракторов, 38 тысяч грузовых и 306 тысяч легковых автомобилей, а также 2 919 автобусов. Годовая выручка от продажи транспорта и техники измерялась круглыми суммами. Так, за сельскохозяйственные машины в 1986 году СССР получил 268 млн. рублей.
С 1971 года до распада СССР на экспорт было поставлено несколько десятков тысяч единиц военной техники: среди них - 8 тысяч вертолетов, 12 тысяч самолетов и 20 тысяч танков. Кроме этого Советский Союз экспортировал торговые суда: от портовых катеров до океанских сухогрузов. Продавались как одиночные суда, так и целые серии.