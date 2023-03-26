Какие советские автомобили на самом деле собирали на Западе

Советский Союз продавал отечественные автомобили в мире на миллиарды рублей. Удельный вес советского экспорта в сегменте «машины, оборудование и транспортные средства» был второй после продаж нефти и газа. Например, в 1986 год он составила 15% от общего объема экспорта. Это чуть больше 10 млрд. рублей.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вопреки распространенному мнению продукция отечественного автопрома пользовалась спросом за рубежом. Только на дорогах Финляндии ежегодно появлялись свыше 10 тысяч автомашин советского производства. За границей были известны и наши «ВАЗы», и «Уралы». А такие автогиганты, как «Камаз», «МАЗ», «ЗиЛ», «КрАЗ», «ГАЗ» и «АЗЛК», поставляли свою продукцию в десятки стран, и не только в государства третьего мира, но и в Европу.

Немногим известно, что «Москвич-412» покупали во Франции, Великобритании и других европейских странах, а в Бельгии он собирался по лицензии. Там же, кстати, на предприятии Scaldia-Volga S.A. в разное время собирали модификации "Волги" и "Lada". «КрАЗы» охотно покупали не только для военных нужд, но и для народного хозяйства. Например, партию самосвалов «КрАЗ-256» для строительства тоннеля под Ла-Маншем закупила Великобритания. До сих по всему миру эксплуатируются советские «МАЗы» и «БелАЗы».

На 1980-е годы приходится пик активности продаж отечественного транспорта и техники. Так, в 1986 году на экспорт ушли 39 тысяч тракторов, 38 тысяч грузовых и 306 тысяч легковых автомобилей, а также 2 919 автобусов. Годовая выручка от продажи транспорта и техники измерялась круглыми суммами. Так, за сельскохозяйственные машины в 1986 году СССР получил 268 млн. рублей.